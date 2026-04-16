Що дарма вважають шкідливим: 7 продуктів, які насправді корисні для здоров’я

Продукти, які часто вважають шкідливими, можуть бути цінним джерелом поживних речовин. Дослідження показують: багато з них підтримують здоров’я, якщо вживати їх у межах збалансованого раціону.

Про це повідомило видання Verywellhealth.

Заморожені овочі — один із найяскравіших прикладів. Їх збирають у період максимальної стиглості та швидко заморожують, що дозволяє зберегти вітаміни, мінерали й антиоксиданти. За даними досліджень, їхня поживна цінність часто не поступається свіжим продуктам, а інколи навіть перевищує її.

Подібна ситуація і з рибними консервами. Вони містять білок, омега-3 жирні кислоти, вітаміни D і B12 та селен. Регулярне вживання жирної риби, зокрема сардин чи скумбрії, пов’язують зі зниженням ризику серцево-судинних захворювань і інсульту.

Кава також має суперечливу репутацію, але помірне споживання — приблизно 3–5 чашок на день — асоціюється зі зменшенням ризику діабету 2 типу, хвороб серця та деяких нейродегенеративних станів. Водночас надлишок кофеїну може викликати тривожність у чутливих людей.

Ще один недооцінений продукт — картопля. Вона багата на вітаміни С і В6, калій, клітковину та антиоксиданти. Негативна репутація пов’язана переважно зі способом приготування: смаженням чи додаванням жирів. У вареному або запеченому вигляді картопля є поживною та ситною.

Соєві продукти, як-от тофу чи соєве молоко, забезпечують організм рослинним білком і корисними жирами. Дані досліджень свідчать, що їх регулярне вживання може знижувати ризик серцевих захворювань і підтримувати нормальний рівень холестерину, а побоювання щодо гормональних порушень здебільшого не підтверджуються.

Яйця також довгий час вважали шкідливими через вміст холестерину. Однак сучасні дослідження показують: для більшості людей помірне споживання не підвищує ризик серцевих хвороб. Вони містять повноцінний білок і важливі антиоксиданти.

Попкорн завершує цей список. У своєму базовому вигляді — без масла й надлишку солі — це цільнозернова закуска з високим вмістом клітковини та антиоксидантів. Негативний імідж продукту сформувався через калорійні добавки, а не через сам попкорн.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про неочікуваний ефект рослинної дієти. Виявилося, що вона може як знижувати, так і збільшувати ризик деменції. Вирішальну роль відіграє вибір продуктів.