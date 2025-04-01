Що додати у каву, щоб вона була не лише смачною, а й надзвичайно корисною

Що додати у каву, щоб вона була корисною / © Unsplash

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Як виявилося, каву можна зробити дуже корисною для здоров’я, і для цього потрібен лише один інгредієнт. Це насіння льону. Такий секрет розкрили лікарі-дієтологи, що спеціалізуються на здоровому харчуванні.

Яка користь кави з насінням льону: пояснення лікарів

Зі слів експертів, насіння льону здатне запобігати різким стрибкам цукру в крові та допомагає знижувати рівень «поганого» холестерину. Тому воно вкрай корисне для людей, хворих на діабет ІІ типу, і тих, які мають захворювання серця й судин.

Насіння льону також має протизапальні властивості за рахунок вмісту потужної частки антиоксидантних сполук. Продукт багатий на поліненасичені жирні кислоти омега-3, містить мінерали — магній, кальцій, залізо та фосфор. Всі ці корисні мікроелементи допомагають зміцнити серцево-судинну систему, знизити ризики появи окислювального стресу і нівелюють запалення в організмі.

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Сама кава також вкрай корисна для здоров’я, якщо пити її у помірній кількості. Напій покращує обмін речовин, діє як антиоксидант і може знижувати ризик деяких захворювань, включно з хворобами серця. Також захищає організм від нейродегенеративних порушень, таких як хвороби Альцгеймера й Паркінсона. Однак важливо пам’ятати і про побічні ефекти: кава може викликати зневоднення, а на голодний шлунок подразнює слизову.

Як правильно вживати каву з насінням льону

Щоб ранковий напій приносив максимальну користь, треба знати про важливий нюанс: цільне насіння льону не розчиняється і погано засвоюється. Його треба обов’язково подрібнити до порошкоподібного стану, найкраще це зробити в кавомолці. Тоді така добавка до кави принесе найбільше користі для здоров’я.

Медики також нагадують: починати ранок із кави натщесерце — не найкраща ідея. Напій може подразнювати шлунок, особливо в разі гастриту й виразки. Тому каву найкраще пити після збалансованого сніданку чи поєднувати його з горіхами та цільнозерновим хлібом.