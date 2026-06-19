Картопля / © unsplash.com

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Картопля та рис традиційно входять до числа найпопулярніших джерел вуглеводів. Обидва продукти забезпечують організм енергією, однак спеціалісти зазначають, що картопля зазвичай краще справляється із завданням тривалого насичення.

Про це повідомило видання Verywell Health.

Однією з причин є більша кількість клітковини. У середній картоплині зі шкіркою міститься близько 4,5 грама харчових волокон, тоді як у склянці вареного коричневого рису — приблизно 3,5 грама. Саме клітковина допомагає уповільнити травлення та довше не відчувати голод.

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На користь картоплі працює й високий вміст води. За оцінками експертів, вона складає близько 75–80% маси бульби. Завдяки цьому порція має більший об’єм, що сприяє швидшому настанню відчуття ситості.

Також картопля містить більше резистентного крохмалю — різновиду вуглеводів, який за своїми властивостями нагадує клітковину. Він є і в рисі, проте в менших кількостях. До того ж після варіння та подальшого охолодження рівень резистентного крохмалю в картоплі зростає, що може додатково посилювати відчуття насичення.

Водночас експерти нагадують, що ситість залежить не лише від самого гарніру. Якщо поєднувати картоплю або рис із білковими продуктами та джерелами клітковини, організм повільніше засвоюватиме вуглеводи, а відчуття голоду повернеться не так швидко.

Якщо говорити про поживну цінність, картопля має кілька переваг. Вона менш калорійна, ніж така сама порція рису, а також містить більше калію, вітаміну С, вітаміну B6 та заліза. Наприклад, у середній картоплині налічується близько 164 калорій, тоді як у склянці вареного коричневого рису — 218, а білого — 242 калорії.

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Попри це, коричневий рис також вважається корисним продуктом. Він належить до цільнозернових і забезпечує організм додатковою клітковиною, магнієм, залізом та іншими важливими мікроелементами.

Для максимального збереження корисних речовин фахівці рекомендують варити картоплю або готувати її на парі. Корисно також залишати шкірку, оскільки вона містить частину харчових волокон. А щоб збільшити кількість резистентного крохмалю, готову картоплю радять охолодити на кілька годин перед вживанням.

Нагадаємо, молода картопля потребує особливого підходу. Раніше ми розповідали, як варити молоду картоплю, щоб вона була ніжною та ароматною.

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