Кленовий сироп і мед дедалі частіше використовують як альтернативу рафінованому цукру. Обидва продукти мають природне походження і містять корисні речовини, однак відрізняються за складом і впливом на організм.

Про це повідомило видання verywellhealth.

Як мед та кленовий сироп впливають на рівень цукру

Глікемічний індекс (ГІ) показує, наскільки швидко продукт підвищує рівень цукру в крові. У кленового сиропу він становить близько 54, у меду — 58, тоді як у рафінованого білого цукру — 65. Це означає, що обидва підсолоджувачі викликають більш поступове зростання глюкози.

У дослідженнях за участю дорослих заміна цукру кленовим сиропом протягом восьми тижнів була пов’язана з покращенням показників рівня цукру в крові. Окремі експерименти на тваринах показали, що кленовий сироп може впливати на чутливість до інсуліну, зокрема у мишей з ожирінням.

Щодо меду, дослідження на тваринах продемонстрували зниження рівня цукру в крові як у здорових особин, так і у тих, що мали діабет. У невеликих дослідженнях за участю людей мед показував подібний вплив порівняно з рафінованим цукром. Також є дані, що заміна цукру медом може позитивно впливати на деякі фактори ризику діабету, зокрема пов’язані з серцево-судинними захворюваннями.

Водночас дослідники наголошують: наявні дані обмежені, і для точнішого розуміння впливу цих продуктів потрібні додаткові дослідження на людях.

Користь кленового сиропу

Кленовий сироп є джерелом мінералів, необхідних для роботи кісток, м’язів, серця та мозку. Він містить кальцій, калій, магній, цинк і марганець.

Також у його складі є антиоксиданти, які допомагають зменшувати пошкодження клітин, спричинене вільними радикалами. Деякі сполуки, зокрема фенольні, мають протизапальні властивості.

У дослідженнях на тваринах кленовий сироп впливав на кишковий мікробіом, діючи подібно до пребіотиків — речовин, що підтримують корисні бактерії у кишечнику. У цьому ж контексті його використання замість сахарози було пов’язане з покращенням метаболічних показників.

Користь меду

Мед містить більше водорозчинних вітамінів, зокрема вітамін С, B6 і фолати. Він також має антимікробні властивості: може пригнічувати ріст деяких бактерій і сприяти загоєнню ран при місцевому застосуванні.

Окрім цього, мед відомий як натуральний засіб від кашлю. Огляд досліджень показав, що він може зменшувати частоту і тяжкість кашлю, зокрема у дітей. Водночас дітям до одного року мед не рекомендують через ризик ботулізму.

Є також дані, що мед може бути кориснішим для людей із діабетом порівняно зі звичайним цукром, оскільки підвищує рівень глюкози більш поступово.

Порівняння харчової цінності

Основним макронутрієнтом і в кленовому сиропі, і в меді є вуглеводи. Обидва продукти практично не містять білка і жиру.

За однією столовою ложкою:

мед має більше калорій і вуглеводів;

кленовий сироп містить більше натрію;

кленовий сироп є кращим джерелом мінералів;

мед містить більше вітамінів.

Обидва продукти також містять амінокислоти та антиоксиданти, зокрема флавоноїди і фенольні кислоти.

На що звернути увагу

Фахівці рекомендують обирати чистий кленовий сироп без доданого цукру чи ароматизаторів. Якість продукту часто підтверджує маркування класу.

Щодо меду, сирий продукт містить більше поживних речовин, але не проходить пастеризацію, тому може бути небезпечним для окремих груп. Оброблений мед має довший термін зберігання, але частину корисних речовин втрачає.

Нагадаємо, щоденне вживання авокадо та манго пов’язали з покращенням показників серцево-судинного здоров’я.