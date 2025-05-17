Що краще не їсти, щоб схуднути: перелік шкідливих продуктів

Важливо побудувати свій раціон так, щоб їжа залишалась джерелом радості / © pixabay.com

Реклама

Наше повсякденне життя сповнене смаколиків і спокус, але, як ми всі знаємо, нездорове харчування може призвести до різних проблем зі здоров’ям і абсолютно точно не дозволить схуднути.

Тож, яких продуктів варто уникати, якщо хочете схуднути швидше:

Макарони — особливо з соусом чи сиром

Сосиски, бекон, шинка — це оброблене м’ясо можна вживати не більше 70 г на день

Смажена курка — у будь-якому вигляді містить багато калорій

Піца — «вибухова» кількість калорій

Торти та тістечка — з ними можна легко набрати вагу

Фастфуд — всі знають про шкідливість цих продуктів

Морозиво , круасани, чіпси, солодкі напої

Кокосова олія давно рекламується як більш здорова альтернатива оливковій або рослинній олії, оскільки містить багато насичених жирів. Однак варто слідкувати за дозами під час вживання кокосової олії

Цукор — багато хто з нас додає цукор до чаю й кави, що призводить до підвищеного ризику діабету та серцевих захворювань

Хлібобулочні вироби — у будь випічці, як це не прикро, міститься дуже багато калорій. Саме тому хліб займає почесне місце в списку продуктів, що не варто їсти, щоб схуднути. Особливо якщо він приготовлений на дріжджах, які порушують мікрофлору кишківника, тим самим негативно впливаючи на обмінні процеси в організмі

Білий рис - більшість з нас вважають цей продукт малокалорійним і дуже корисним. Але насправді білий рис — це багаторазово оброблена крупа, в якої не залишилося нічого, крім крохмалю. А він, у свою чергу, сприяє набору зайвої ваги. Тому сміливо вносимо білий рис у перелік того, що не можна їсти під час схуднення

Картопля — овоч містить багато крохмалю, що сприяє набору зайвої ваги. Зрідка можна балувати себе печеною картопелькою — готуйте її у фользі, прямо в шкірці, так буде набагато корисніше.

Раніше ми писали, коли треба їсти, щоб схуднути. Більше про це читайте у новині.