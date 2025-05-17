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- Здоров’я
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Що краще не їсти, щоб схуднути: перелік шкідливих продуктів
Під час схуднення є важливі нюанси, які визначають, як зробити харчування не лише корисним, а й приємним.
Наше повсякденне життя сповнене смаколиків і спокус, але, як ми всі знаємо, нездорове харчування може призвести до різних проблем зі здоров’ям і абсолютно точно не дозволить схуднути.
Тож, яких продуктів варто уникати, якщо хочете схуднути швидше:
Макарони — особливо з соусом чи сиром
Сосиски, бекон, шинка — це оброблене м’ясо можна вживати не більше 70 г на день
Смажена курка — у будь-якому вигляді містить багато калорій
Піца — «вибухова» кількість калорій
Торти та тістечка — з ними можна легко набрати вагу
Фастфуд — всі знають про шкідливість цих продуктів
Морозиво, круасани, чіпси, солодкі напої
Кокосова олія давно рекламується як більш здорова альтернатива оливковій або рослинній олії, оскільки містить багато насичених жирів. Однак варто слідкувати за дозами під час вживання кокосової олії
Цукор — багато хто з нас додає цукор до чаю й кави, що призводить до підвищеного ризику діабету та серцевих захворювань
Хлібобулочні вироби — у будь випічці, як це не прикро, міститься дуже багато калорій. Саме тому хліб займає почесне місце в списку продуктів, що не варто їсти, щоб схуднути. Особливо якщо він приготовлений на дріжджах, які порушують мікрофлору кишківника, тим самим негативно впливаючи на обмінні процеси в організмі
Білий рис - більшість з нас вважають цей продукт малокалорійним і дуже корисним. Але насправді білий рис — це багаторазово оброблена крупа, в якої не залишилося нічого, крім крохмалю. А він, у свою чергу, сприяє набору зайвої ваги. Тому сміливо вносимо білий рис у перелік того, що не можна їсти під час схуднення
Картопля — овоч містить багато крохмалю, що сприяє набору зайвої ваги. Зрідка можна балувати себе печеною картопелькою — готуйте її у фользі, прямо в шкірці, так буде набагато корисніше.
Раніше ми писали, коли треба їсти, щоб схуднути. Більше про це читайте у новині.