Кава чи чорний чай — що краще пити вранці для бадьорості / © Credits

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Ранкова кава допомагає швидко прокинутися, однак після припливу енергії може з’явитися втома. Чорний чай діє інакше та може стати альтернативою для тих, хто погано переносить кофеїн. Дієтологиня пояснила, чим відрізняються ці напої та кому варто переглянути свої ранкові звички.

Про це пише Doctissimo.

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Чим відрізняється вплив кави та чорного чаю

Попри те, що обидва напої допомагають підбадьоритися, кількість кофеїну в них неоднакова. Зокрема, у 200 мл фільтр-кави його вміст коливається від 80 до 120 мг. У такій самій порції чорного чаю — приблизно 60–70 мг.

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При цьому речовина, яку називають теїном, нічим не відрізняється від звичайного кофеїну. Різниця полягає в його концентрації та, за поясненням дієтологині-нутриціолога Орлейн Фаньоні, особливостях засвоєння організмом.

Дієтологиня зазначає, що кава містить мало танінів, які здатні сповільнювати засвоєння певних сполук. Тому кофеїн швидко потрапляє до крові, а людина невдовзі після вживання напою відчуває приплив сил.

Проте за таким піднесенням іноді настає протилежний ефект. Бадьорість змінюється втомою, можуть виникати голод і проблеми із зосередженістю. Через це дехто знову тягнеться до кави, щоб повернути відчуття енергійності.

Особливо відчутними такі зміни можуть бути для людей із підвищеною тривожністю або чутливістю до кофеїну.

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Чому чорний чай може бути кращим вибором

На відміну від кави, чорний чай багатий на таніни. За словами Орлейн Фаньоні, ці речовини сприяють повільнішому засвоєнню кофеїну, завдяки чому стимулювальний ефект розвивається поступово.

Тобто після чаю людина може не відчути такого сильного припливу бадьорості, як після кави, зате й подальше виснаження буде менш різким.

Саме тому чорний чай може більше підійти тим, хто після кави скаржиться на прискорене серцебиття, нервозність або коливання рівня енергії. Крім того, за словами фахівчині, після нього може рідше виникати бажання випити ще одну чашку за кілька годин.

Утім, чорний чай має й недолік. Він погіршує засвоєння заліза, тому людям з анемією, вагітним і жінкам із рясними менструаціями не рекомендують вживати його у великих кількостях.

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Як відмовитися від кави без неприємних симптомів

Тим, хто вирішив замінити каву чаєм, дієтологиня не радить робити це за один день. Організм звикає до регулярного надходження кофеїну, тому раптова відмова від нього може супроводжуватися головним болем, дратівливістю та браком енергії.

Натомість Фаньоні пропонує спочатку зберегти звичну чашку кави після пробудження. А ось наступну порцію, яку людина зазвичай випиває через дві-три години, вже можна замінити чорним чаєм.

Упродовж другої половини дня варто поступово віддавати перевагу чаю або трав’яним настоям. Водночас після 16–17 години фахівчиня рекомендує уникати кофеїну, оскільки він може заважати нормальному сну.

Такий поступовий перехід дозволяє змінити звичку без різкого погіршення самопочуття.

Кава чи чай — що корисніше вранці

За словами дієтологині, відмовлятися від кави всім без винятку немає потреби. Обидва напої мають свої особливості, а вибір залежить від того, як організм реагує на кофеїн.

Для тих, кому важливо швидко прокинутися та відчути приплив сил, кава залишається ефективнішим варіантом. Якщо ж після неї виникають неприємні відчуття або хочеться уникнути різких змін бадьорості, варто спробувати чорний чай.

Водночас людям із дефіцитом заліза слід бути обережними з кількістю чаю.

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