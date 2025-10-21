Мікрохвильова піч / © pixabay.com

Мікрохвильова піч нагріває продукти за допомогою неіонізувального випромінювання, яке змушує молекули в їжі вібрувати та виділяти тепло. Саме так відбувається приготування або розігрівання їжі. Попри поширені міфи, науковці зазначають: мікрохвильові печі не роблять їжу «радіоактивною» і не призводять до суттєвих втрат поживних речовин.

Про це повідомило видання verywellhealth.

Магнетрон усередині приладу перетворює електрику на електромагнітні хвилі. Вони особливо активно впливають на молекули води, тому продукти з високим вмістом вологи, як-от овочі або супи, прогріваються швидше. Під час цього процесу вода всередині їжі перетворюється на пару, що іноді змінює текстуру страв: овочі стають м’якішими, а сухі продукти можуть пересихати, якщо їх тримати в мікрохвильовці надто довго.

Фахівці пояснюють, що розігрівання у мікрохвильовій печі відбувається завдяки теплопровідності: гарячіші зовнішні шари передають тепло всередину, тому великі шматки їжі або м’ясо можуть прогріватися нерівномірно, якщо їх не перемішувати або не перевіряти температуру.

Наукові дослідження підтверджують, що мікрохвильове приготування допомагає краще зберегти вітамін С та інші водорозчинні вітаміни, ніж варіння чи смаження. Це пов’язано з коротшим часом готування і нижчими температурами. В деяких випадках навіть збільшується вміст корисних сполук, зокрема антиоксидантів і резистентного крохмалю, який позитивно впливає на травлення.

Водночас надмірне нагрівання може призвести до руйнування частини вітамінів групи B та вітаміну С. Тому експерти радять уникати тривалого розігрівання і дотримуватися інструкцій виробника.

Щодо безпеки Управління з контролю за продуктами й ліками США (FDA) наголошує: мікрохвильові печі є безпечними за умови правильного використання. Вони випромінюють неіонізувальні хвилі, які не можуть пошкодити клітини чи ДНК, а отже, не створюють ризику опромінення. Проте прилад із тріщинами чи пошкодженими дверцятами варто замінити, оскільки через них може відбуватися витік випромінювання.

Також треба використовувати лише посуд, призначений для мікрохвильових печей. Метал, алюмінієва фольга чи несертифікований пластик можуть спричинити іскріння або потрапляння небезпечних хімічних речовин у їжу. Дослідження показують, що під час нагрівання у пластику може виділятися більше мікропластику, ніж за інших способів приготування.

Експерти радять дати їжі кілька хвилин після вимкнення приладу — вона продовжує готуватися завдяки залишковому теплу. Щоб уникнути опіків, гарячі страви варто діставати обережно.

Отже, мікрохвильові печі безпечні та зручні для щоденного використання. Вони не знижують поживність їжі і за умови правильного застосування навіть допомагають зберегти її корисні властивості.

