ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Здоров’я
Кількість переглядів
247
Час на прочитання
1 хв

Що насправді їдять люди, які ніколи не набирають зайву вагу: секрети їхнього ідеального сніданку

Найкращий старт для вашого дня — сніданок, багатий на білок. Саме він дає відчуття ситості на довгі години та допомагає контролювати апетит.

Автор публікації
Фото автора: Тетяна Мележик Тетяна Мележик
Що їсти на сніданок щоб не гладшати

Що їсти на сніданок щоб не гладшати / © pexels.com

Багато хто каже: «У мене швидкий обмін речовин!» Але навіть найшвидший метаболізм не врятує, якщо харчові звички неправильні. Дрібні деталі сніданку визначають, чи будете ви енергійними та стрункими протягом дня.

Персональні тренери переконують: секрет ідеальної фігури криється в ранковому прийманні їжі. За словами Наталії Васке, «сніданок, багатий на білок, пригнічує апетит, підтримує рівень енергії та допомагає ухвалювати здорові рішення протягом дня».

Також важливі корисні жири та клітковина — вони живлять мозок, покращують травлення і підтримують стабільний рівень цукру в крові. Ідеї для ідеального сніданку: омлет з овочами, цільнозернові тости з авокадо, сир із ягодами або смузі з горіхами та насінням.

Такий сніданок не лише заряджає енергією, а й покращує концентрацію, силу волі та стійкість до стресу. А ось солодощі дають швидкий сплеск енергії, який так само швидко зникає, залишаючи втому та відчуття голоду.

Перейшовши на корисний сніданок, ви забезпечите собі стабільний рівень енергії, контроль апетиту і крок за кроком наблизитеся до ідеальної фігури. І навіть якщо метаболізм «не найшвидший», правильні ранкові звички зроблять ваше тіло струнким і бадьорим.

Дата публікації
Кількість переглядів
247
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie