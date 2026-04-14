Що не можна їсти перед тренуванням: фітнес-експерт назвав головні помилки, які псують результат

Експерт зі спорту та фізичних вправ, лікар загальної практики Амос Огункойя визначив основні помилки у харчуванні перед тренуванням, які можуть знижувати ефективність занять.

Про це повідомило видання The Sun.

За його словами, найчастіше люди припускаються трьох ключових помилок: недостатньо їдять перед тренуванням, покладаються на швидкі джерела цукру та неправильно обирають час прийому їжі. Усе це може негативно впливати на витривалість, продуктивність і загальний прогрес.

Результати опитування 2000 дорослих, які займаються спортом щонайменше двічі на тиждень, показали: 40% респондентів не впевнені, чи їхній раціон справді допомагає під час тренувань. Серед популярних перекусів перед заняттями також назвали пасту, солодощі та енергетичні напої.

Особливо часто до солодких напоїв вдається молодь: представники покоління Z обирають їх майже втричі частіше, ніж інші — 13% проти 5%.

Дослідження також засвідчило, що 27% людей тренуються натщесерце, а 46% пропускають сніданок через брак часу. У результаті кожен п’ятий часто відчуває різке падіння енергії, ще 37% — іноді стикаються з цим під час занять.

Найпопулярнішим часом для фізичної активності є період із 10:00 до 12:00, далі — ранкові години з 7:00 до 9:00. Серед видів спорту, окрім ходьби, найчастіше обирають біг, силові вправи та велоспорт.

Після тренувань люди найчастіше віддають перевагу фруктам, білковим продуктам, зокрема яйцям, а також цільній їжі.

Експерт наголошує, що навіть кофеїн може бути корисним лише за правильного підходу — його варто вживати за 40–60 хвилин до тренування, а не безпосередньо перед стартом. Натомість солодкі перекуси та енергетики дають короткочасний ефект, після якого настає спад.

За словами Огункойї, навіть незначні зміни у харчуванні перед тренуванням можуть суттєво вплинути на рівень енергії та загальну ефективність занять.

