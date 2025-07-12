Що не можна їсти в спеку: перелік продуктів та напоїв

Їжа і напої у спеку мають бути легкі і корисні / © Pixabay

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Спека є небезпечною для здоров’я, і мова йде не лише про сонячні і теплові удари. Високі температури погано переносять літні люди, маленькі діти, ті, хто має хронічні захворювання, зокрема, серцево-судинні, діабет тощо.

Експерти радять уважно ставитися до раціону у спекотні дні. Алкоголь, продукти, багаті сіллю й цукром, не допомагають організму впоратись зі спекою, сприяють дефіциту поживних речовин і води, тому варто обмежити їх кількість в раціоні.

Уникайте важкої та жирної їжі

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Така їжа вимагає більше енергії для перетравлення і при певних умовах може підвищити ризик теплового удару.

Відмовтесь від деяких спецій

Не варто додавати до страв спеції, що сприяють підвищенню внутрішньої температури — червоний перець, чорний перець, імбир, часник тощо. Їх споживання підвищує температуру тіла та посилює потовиділення, що під час спеки значно збільшує ризик перегріву.

Зменшіть споживання солі та перероблених продуктів (ковбасних виробів, закруток, хлібобулочних). Надмірна кількість солі може сприяти затримці рідини в організмі та порушенню водно-сольового балансу, який організму важко підтримувати під час спеки.

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Відмовтеся від алкоголю

І не тільки тому, що він зневоднює. Він погано впливає на печінку, мозок. Безпечних доз алкоголю не існує.

Обмежте солодощі, особливо солодкі газовані напої

Лимонади та інші шипучі напої з високим умістом цукру не лише не втамовують спрагу, а ще більше її посилюють. Велика кількість цукру викликає стрибок інсуліну, а потім відбувається різке падіння енергії. Такі напої також сприяють утворенню газів і можуть викликати дискомфорт у шлунку під час спеки.

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Не пийте каву у великій кількості

Каву у спеку корисно вживати, бо в ній міститься багато антиоксидантів, кофеїн, який поліпшує циркуляцію крові, зменшує рівень втоми, в’ялість. Але каву треба пити у першій половині дня і обов’язково запивати склянкою води.

Морозиво

Щодо морозива та замороженого льоду, то їх споживання спершу може здаватися вдалим вибором, коли хочеться охолодитися, але початковий ефект охолодження короткотривалий.

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Раніше ми писали, як вберегтися від перегріву. Більше про це читайте у новині.