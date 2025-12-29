Що потрібно їсти, аби не захворіти під час свят: лікарка поділилася секретом

Що потрібно їсти, аби не захворіти під час свят / © Pexels

Під час святкових зустрічей з рідними, зимові віруси можуть поширюватися дуже швидко. Здається, що завдання запобігти виникненню хвороби може здатися майже неможливим завданням. Проте лікарі розповіли, що можна зміцнити свій імунітет завдяки правильному харчуванню.

Про це пише Daily Mail.

Сімейна лікарка Сабіна Доннай розповіла про свої звички, яких вона дотримується, коли «відчуває наближення» вірусу.

«Коли я погано почуваюся, я намагаюся пити багато води та вживати просту домашню їжу, яка підтримує імунну систему. Щойно я або хтось із моїх близьких починає відчувати себе погано, я готую курячий суп для мами — і це не лише з сентиментальних міркувань», — поділилася лікарка.

Курячий бульйон часто вважається бабусиним методом лікування, але дослідження показують його реальну користь. Він може дещо полегшити симптоми застуди завдяки поєднанню тепла, поживних речовин, зволоження та легкої протизапальної дії.

Лікарка Доннай пояснює, що теплий курячий бульйон забезпечує організм рідиною та електролітами, допомагаючи запобігти зневодненню організму. Тепло також може полегшити закладеність носа та зменшити біль у горлі.

Також Сабіна розповіла, що намагається їсти органічні продукти під час хвороби, пояснюючи це тим, що вони містять менше пестицидів та шкідливих речовин. Це дозволяє зменшити токсичне навантаження на організм, коли імунна система вже ослаблена.

«Я розумію, що токсини посилюють запалення. Тому під час хвороби я надаю перевагу органічним продуктам», — розповіла Доннай.

Органічне куряче м’ясо забезпечує організм легкозасвоюваним білком та амінокислотами, такими як цистеїн, тоді як готовий бульйон — з використанням кісток, хрящів та сполучної тканини — містить желатин, гліцин та пролін.

Цистеїн підтримує детоксикацію печінки та відіграє певну роль у розщепленні ацетальдегіду, сполуки, пов’язаної з головним болем та нудотою. Своєю чергою гліцин має протизапальні властивості.

«Курячий бульйон допомагає заспокоїти нерви і покращує сон, а хороший сон — це ключ до сильного імунітету», — наголосила лікарка.

Також вона розповіла, що до свого супу завжди додає моркву, цибулю, часник і селеру — всі ці продукти мають протизапальні властивості.

Морква містить бета-каротин, який підтримує імунітет і бореться зі стресом організму. Часник, як показують дослідження, допомагає боротися з бактеріями, вірусами та грибками, посилюючи імунітет.

Окрім того, курячий бульйон позитивно впливає на кишківник та не потребує значної енергії організму, на його засвоєння.

«Це дозволяє організму спрямувати енергію на імунний захист і відновлення, а не на травлення, допомагаючи вам швидше одужати», — зауважила Доннай.

Раніше експерти розповіли, які фрукти потрібно їсти у той чи інший час доби. За словами фахівців, фрукти багаті важливими вітамінами і мінералами, вони допомагають знизити ризик серцево-судинних захворювань, контролювати кров’яний тиск та захищати від ракових клітин.

Також дієтологи попередили, що не варто вживати апельсиновий сік щодня у великих кількостях. Цей напій містить значну дозу природних цукрів і майже не має клітковини, яка допомагає стримувати різкі коливання рівня глюкози в крові.

