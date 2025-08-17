Що потрібно їсти, аби зберегти гострий зір

Морква дуже корисна для здоров’я очей / © Pixabay

Реклама

Діти та дорослі проводять кілька годин на день за цифровими пристроями. Як наслідок, багато людей страждають від так званого цифрової втоми зору, що спричиняє головний біль, затуманення зору, сухість очей і подразнення. Крім того, якщо ви проводите надто багато часу перед сном, вам буде важко заснути.

Організм людини потребує вітамінів і мінералів, щоб залишатися здоровими. Продукти, багаті вітамінами С і Е, цинком і омега-3 жирними кислотами захищають очі та здоров’я в цілому.

Продукти для покращення здоров’я очей

Морква: овоч здавна вважається суперпродуктом для очей, і це не випадково. У ній багато вітаміну А, який потрібен для вироблення родопсину — пігменту, що допомагає бачити при слабкому освітленні. Вітамін А також можна знайти і в шпинаті, бататі та червоному перці.

Реклама

Чорниця: ягода відома своїми потужними антиоксидантами. Антоціани — це ті маленькі рятівники, які допомагають очам боротися з вільними радикалами, запобігаючи старінню сітківки. Додайте трохи чорниці до ранкової вівсянки або вживайте її як перекус. Деякі дослідження навіть показують, що регулярне споживання чорниці може знизити ризик розвитку катаракти та макулярної дегенерації.

Риба та омега-3: якщо ви помітили, що очі швидко втомлюються або часто відчуваєте сухість, можливо, справа у браку омега-3 жирних кислот. Ці кислоти, які містяться у рибі, зокрема в лососі, тунці та скумбрії, важливі для підтримання слізної плівки та зменшення ризику синдрому «сухого ока». Експерти радять додавати до раціону жирну рибу принаймні двічі на тиждень, щоб очі залишалися зволоженими і здоровими.

Зелень та ультрафіолетовий захист для очей: лютеїн і зеаксантин — ці природні пігменти працюють як «вбудовані сонцезахисні окуляри», захищаючи сітківку від шкідливого ультрафіолетового випромінювання. Їх багато в зелених овочах, таких як шпинат, капуста та броколі. Додаючи їх до салатів або гарнірів, ви надаєте очам додатковий захист від руйнівного впливу сонячного світла, знижуючи ризик розвитку макулярної дегенерації.

Вітамін C та цитрусові: це потужний антиоксидант, який захищає кришталик ока, зменшуючи ризик катаракти. Збагатіть раціон цитрусовими, ківі, полуницею, болгарським перцем та броколі. Вітамін C допомагає підтримувати капіляри, які забезпечують очі киснем, роблячи зір більш чітким.

Реклама

Насіння соняшника є одним з найкращих продуктів для зору. Воно містить багато вітаміну Е, антиоксиданту, який захищає наші очі від окислювального стресу. Вітамін Е також допомагає боротися зі шкідливим ультрафіолетовим випромінюванням сонця, знижуючи ризик катаракти. Важливо зауважити: хоча ваше тіло може синтезувати деякі вітаміни, вам потрібно отримувати вітамін Е з харчових джерел або добавок.

Устриці: хоча багато інших продуктів, які корисні для здоров’я очей, могли не стати несподіванкою, цей може здатися трохи дивним. Устриці містять не тільки омега-3 жирні кислоти, але й багато цинку. Це дає вам ще одну потужну поживну речовину.

Раніше ми писали, як морква впливає на очі та чи здатна зупинити прогресування серйозних офтальмологічних хвороб.