Що потрібно їсти вранці, щоб схуднути

Яйця і вівсянка — лише деякі корисні продукти для сніданку, які допоможуть вам скинути вагу, не відчуваючи сильного голоду.

Чим ще можна урізноманітнити свій сніданок, якщо ви хочете схуднути — пише Health Shots.

Яйця

Яйця вирізняються високим вмістом білка. Вони підтримують відчуття ситості та містять необхідні поживні речовини, такі як холін. Дослідження, опубліковане в Journal of Human Kinetics, показало, що учасники з ожирінням, які на сніданок їли багаті на холін яйця на дієті з низьким вмістом жирів, втратили більше ваги порівняно з тими, хто їв бублик зранку, попри споживання тієї ж кількості калорій.

Грецький йогурт

Здорова порція грецького йогурту багата на білок і пробіотики. Він також сприяє здоров’ю кишківника, що необхідно для схуднення. У дослідженні, опублікованому в журналі Американського коледжу харчування, йдеться про те, що йогурт допомагає збільшити втрату жиру в організмі, зменшити споживання їжі та збільшити відчуття ситості.

Авокадо

Авокадо має безліч переваг, що робить його одним з ідеальних продуктів для сніданку під час схуднення. Авокадо багате на корисні жири та клітковину. Воно також сприяє ситості та здоров’ю шкіри. У дослідженні, опублікованому в журналі Nutrients, було помічено, що учасники, чий раціон містив авокадо, майже на дев’ять відсотків менше схильні до ризику надмірної ваги або ожиріння, порівняно з тими, хто не їв авокадо регулярно.

Цільнозерновий хліб або тости

Якщо ви з тих, чий ранок починається тільки з хліба або тостів, то переконайтеся, що вони приготовлені з цільного зерна. У ньому багато клітковини, що допомагає травленню і довше зберігає відчуття ситості. У дослідженні, опублікованому в журналі Nutrients, йдеться про те, що вище споживання цільного зерна пов’язане з нижчим ризиком збільшення ваги.

Овочі

Так, на сніданок можна їсти овочі. Додавання шпинату, болгарського перцю і помідорів до сніданку допоможе вам скинути кілограми в найкоротші терміни. Вони низькокалорійні, що допомагає в схудненні. Крім того, овочі також багаті клітковиною, вітамінами й антиоксидантами, що робить їх чудовим вибором.

Кисломолочний сир

Кисломолочний сир із високим вмістом білка і кальцію має масу переваг. Високий вміст білка допомагає вам довше почуватися ситим, зменшуючи потяг до їжі та переїдання. Він прискорює обмін речовин, допомагаючи вам спалювати більше калорій протягом дня, а також підтримує здоров’я м’язів.

