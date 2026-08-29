Що потрібно зробити перед тим, як колоти ботокс

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Ботулінотерапія залишається однією з найпопулярніших процедур у сучасній косметології, до якої щороку звертаються мільйони людей прагнучи розгладити зморшки. Проте за бажаним естетичним ефектом ховаються й серйозні ризики для здоров’я, про які важливо знати ще до візиту до фахівця.

Про це повідомляють у Центрі громадського здоров’я МОЗ України.

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Ботулінічний токсин — це біологічно активна речовина, яку виробляє бактерія Clostridium botulinum. Очищені препарати на основі цього токсину застосовують у медицині та естетичній практиці в мінімальних, ретельно розрахованих дозах.

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Фахівці пояснюють, що коли токсин потрапляє в м’яз, він тимчасово блокує передачу нервових імпульсів, через що м’яз розслабляється, — саме на цьому ефекті ґрунтується як косметичне застосування (розгладження мімічних зморщок), так і терапевтичне (лікування хронічної мігрені, косоокості, м’язової спастики тощо).

Що потрібно знати пацієнтам перед процедурою

Використання ботулінічного токсину для косметичної корекції є медичною послугою, яка вимагає від закладу або фахівця наявності відповідної ліцензії.

Перед проведенням ін’єкцій важливо перевірити наступне:

наявність ліцензії на медичну практику у клініки чи ФОП (інформація міститься у Ліцензійному реєстрі МОЗ);

офіційну реєстрацію препарату в Україні (статус засобу перевіряється через Державний реєстр лікарських засобів);

цілісність упаковки, термін придатності та відповідність серії лікарського засобу;

готовність медичного працівника надати повну інформацію про препарат і перебіг процедури.

Коли ботулінотерапія стає небезпечною процедурою

Через те що ботулінічний токсин є сильнодіючою біологічно активною речовиною, його застосування вимагає суворого дотримання інструкції, точного дозування та правильної техніки введення.

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Якщо в організм потрапляє надмірна кількість речовини або вона поширюється за межі зони ін’єкції, може виникнути ятрогенний ботулізм. Це тяжке ускладнення, спричинене безпосередньо медичною процедурою, на відміну від харчового ботулізму, який розвивається через вживання зіпсованої їжі.

Ризик небажаних наслідків зростає, якщо:

використовується препарат із непідтвердженим походженням або статусом;

препарат не зареєстрований в Україні як лікарський засіб;

порушено умови транспортування чи зберігання препарату;

дозування або розведення виконано неправильно;

препарат вводять не за показаннями чи з порушенням інструкції;

процедуру проводить людина без належної медичної кваліфікації або поза межами ліцензованої медичної практики.

Коли варто негайно звернутися до лікаря

Перші прояви ятрогенного ботулізму можуть бути схожими на прояв інших хвороб, тому важливо пам’ятати про можливий зв’язок симптомів із нещодавнім введенням ботулотоксину.

До сімейного лікаря необхідно невідкладно звертатися у таких випадках, якщо ви спостерігаєте у себе:

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опущення повік;

зміну голосу, осиплість;

проблеми із зором, зокрема двоїння в очах;

ви стали нерозбірливо розмовляти («язик заплітається»).

Після звернення, лікар оцінить ваш стан, зафіксує факт проведеної процедури та за потреби скерує до профільного спеціаліста (невролога, токсиколога чи іншого).

Водночас фахівці зазначають що, невідкладним станом вважаються симптоми:

утруднене ковтання;

м’язова слабкість;

утруднене дихання.

За їх появи викликайте швидку медичну допомогу за номером 112 або 103, повідомте лікаря про проведену процедуру та скажіть назву використаного препарату.

Чи лікується ятрогенний ботулізм

За словами фахівців, ятрогенний ботулізм піддається лікуванню за умови вчасного звернення по медичну допомогу. Основним методом є введення ботулінічного антитоксину, який нейтралізує речовину в крові, тому швидкість реакції має вирішальне значення.

У 2026 році в Україні вже зафіксували два випадки ятрогенного ботулізму — у Полтавській та Харківській областях.

Саме тому до вибору косметологічної клініки та фахівця слід ставитися максимально відповідально, навіть якщо маніпуляція здається звичайною та безпечною.

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