Що пити у спеку без шкоди для рівня цукру в крові: 5 найкращих напоїв

Вода з лимоном / © pixabay.com

Реклама

У спекотну погоду організм потребує більше рідини, однак не всі напої однаково корисні. Варто обирати варіанти без доданого цукру, адже солодкі газовані напої, лимонади та соки можуть спричиняти різке підвищення рівня глюкози в крові, особливо у людей із діабетом.

Про це повідомило видання Verywell Health.

Одним із найкращих варіантів залишається несолодка сельтерська або газована вода. Вона не містить цукру та вуглеводів, тому не впливає на рівень цукру в крові. Якщо звичайна вода здається занадто прісною, газована може стати більш привабливою альтернативою. Крім того, такі напої містять невелику кількість натрію, який, як свідчать дослідження, може сприяти відновленню водного балансу після фізичних навантажень.

Реклама

Ще один спосіб урізноманітнити питний режим — вода з натуральними фруктами, ягодами або травами. Для цього достатньо додати до глечика з водою скибочки лимона, апельсина чи огірка, ягоди або листя м’яти й залишити напій настоятися кілька годин. Попри те, що фрукти містять природні цукри, у воду переходить лише незначна їх кількість. Тому такі напої зазвичай містять дуже мало або взагалі не містять цукру та вуглеводів.

Фахівці також рекомендують несолодкий холодний чай, особливо зелений. Якщо не додавати до нього цукор або купувати готовий напій без підсолоджувачів, він практично не містить вуглеводів і цукру. Водночас зелений чай багатий на поліфеноли — рослинні сполуки, які, за результатами досліджень, можуть сприяти кращому контролю рівня глюкози в крові та позитивно впливати на чутливість організму до інсуліну у людей із діабетом.

Після інтенсивних фізичних навантажень або занять спортом можна обрати спортивні напої без цукру. Вони допомагають поповнювати запас рідини та електролітів, не спричиняючи різкого підвищення рівня глюкози. Водночас експерти наголошують, що це стосується лише безцукрових версій. Звичайні спортивні напої можуть містити десятки грамів цукру в одній пляшці, тому їх рекомендують обмежувати.

До списку також входять дієтичні або безцукрові газовані напої, які виготовляють із використанням альтернативних підсолоджувачів, зокрема аспартаму. Такі напої практично не містять цукру та не викликають різких стрибків рівня глюкози в крові. Водночас науковці звертають увагу, що регулярне вживання дієтичної газованої води пов’язують із підвищеним ризиком набору ваги, збільшенням кількості жирової тканини та порушенням чутливості до інсуліну.

Реклама

Фахівці радять уважно вивчати інформацію на етикетках напоїв. Передусім варто звертати увагу на розмір порції, адже харчова цінність вказується саме для неї. Також важливо перевіряти кількість доданого та загального цукру, загальний вміст вуглеводів і відсоток добової норми цукру

Нагадаємо, американські дослідники оприлюднили результати масштабного експерименту, які доводять, що додавання до щоденного раціону лише одного популярного фрукта здатне кардинально зменшити ризик інфаркту.

Новини партнерів