Що пити за нудоти, діареї та печії: експерти назвали 5 напоїв, які можуть допомогти

Що випити, коли нудить / © pexels.com

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Нудота, діарея, блювання та печія можуть спричиняти значний дискомфорт. Водночас напої, які допомагають за одних проблем зі шлунком, здатні погіршити стан за інших. Тому важливо правильно обирати рідину залежно від симптомів.

Про це пише Martha Stewart з посиланням на гастроентеролога Руді Рая та фахівчиню з харчування Діану Ліндсей-Адлер.

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Експерти наголошують, що під час розладів травлення особливо важливо підтримувати водний баланс. Це стосується насамперед випадків блювання та діареї, коли організм втрачає не лише рідину, а й електроліти.

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Які напої можуть допомогти за розладу шлунка

Звичайна вода

За легкої нудоти найкраще почати зі звичайної води. Однак пити її варто невеликими ковтками, а не цілими склянками за один раз.

Гастроентеролог Руді Рай рекомендує часто вживати невеликі порції рідини, особливо за блювання та діареї. Вода також є одним із найбезпечніших варіантів для людей, які страждають від печії.

Розчини для пероральної регідратації

Якщо через блювання або діарею організм втрачає багато рідини, звичайної води може бути недостатньо. У таких випадках фахівці радять використовувати спеціальні аптечні розчини для відновлення водно-сольового балансу.

Вони містять натрій і глюкозу у визначених пропорціях, що допомагає організму краще засвоювати воду.

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Особливо важливими такі розчини можуть бути для маленьких дітей, людей похилого віку та тих, хто має підвищений ризик зневоднення.

Прозорий бульйон

Теплий бульйон також може допомогти поповнити запаси рідини та забезпечити організм певною кількістю натрію.

Проте дієтологиня Діана Ліндсей-Адлер застерігає, що вміст електролітів у бульйоні може відрізнятися. Тому за значної втрати рідини він не повинен замінювати спеціальні регідратаційні розчини.

Імбирний чай

Імбир традиційно використовують для полегшення нудоти. За словами Руді Рая, дослідження підтверджують його ефективність за деяких форм цього симптому.

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Водночас лікар пояснює, що результати залежать від способу приготування імбиру та причини нудоти. Зокрема, ефект концентрованих добавок, які вивчали науковці, не обов’язково буде таким самим, як від домашнього чаю.

Тому імбирний напій може допомогти деяким людям, але гарантувати полегшення не можна.

Чай із перцевої м’яти

М’ята відома своїми властивостями розслабляти гладкі м’язи травного тракту. Деякі дослідження свідчать, що капсули з олією перцевої м’яти можуть полегшувати окремі симптоми синдрому подразненого кишківника.

Однак ефективність звичайного м’ятного чаю досліджена значно гірше.

Крім того, людям із печією або кислотним рефлюксом такий напій може нашкодити, оскільки здатний посилювати неприємні симптоми.

Яких напоїв краще уникати

Під час проблем із травленням експерти рекомендують обмежити алкоголь, кофеїн і газовані напої.

Обережними також варто бути з фруктовими соками. Кислі напої можуть посилювати печію, а високий вміст цукру здатний погіршувати діарею.

Не найкращим вибором може виявитися й популярний імбирний ель. За словами Ліндсей-Адлер, у ньому часто більше цукру, ніж корисних речовин імбиру.

Коли потрібно звернутися до лікаря

Хоча багато випадків розладу шлунка минають після відпочинку та достатнього вживання рідини, деякі симптоми потребують медичної допомоги.

Зокрема, не варто зволікати зі зверненням до лікаря, якщо людина не може утримувати випиту рідину, відчуває сильний біль у животі або помічає кров у блювотних масах чи калі.

Небезпечними сигналами також є ознаки зневоднення: сильна спрага, запаморочення, темна сеча або значне зменшення її кількості.

«Пам’ятайте, що завжди краще проконсультуватися з лікарем, якщо ви не впевнені. Вагітні люди, люди з певними захворюваннями та діти також можуть мати більший ризик зневоднення», — йдеться в статті.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що напої з електролітами можуть допомогти після тривалих інтенсивних навантажень, однак щоденне вживання без потреби має ризики.

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