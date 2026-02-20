ТСН у соціальних мережах

Здоров’я
352
2 хв

Що пити зранку, щоб знизити рівень холестерину: відповідь дієтологів

Невеликі зміни в раціоні можуть вплинути на здоров’я серця. Дієтологи назвали гранатовий сік одним із найкращих ранкових напоїв для зниження холестерину. Також серед рекомендацій — зелений чай і томатний сік.

Автор публікації
Фото автора: Софія Бригадир Софія Бригадир
Гранат

Гранат / © Pixabay

Гранатовий сік, насичений антиоксидантами, може стати ефективним ранковим напоєм для зниження рівня ЛПНЩ та тригліцеридів. Дієтологи також радять звернути увагу на томатний сік і зелений чай, які підтримують серцево-судинне здоров’я.

Про це повідомило видання Eatingwell.

У світі, де близько 40% людей із високим рівнем ЛПНЩ навіть не підозрюють про свій стан, своєчасна діагностика дає можливість вчасно змінити спосіб харчування та знизити ризики серцевих хвороб. Дієтологи нагадують: важливими є не лише продукти, багаті на клітковину, а й те, що ми п’ємо щодня.

Фахівці називають гранатовий сік одним із найефективніших напоїв для ранку. Його поліфеноли допомагають захищати ЛПНЩ від окиснення — процесу, що сприяє утворенню бляшок у судинах. Дослідження показують, що регулярне вживання гранатового соку може знижувати тригліцериди, зменшувати рівень «поганого» холестерину та водночас підвищувати показники «хорошого» ЛПВЩ.

У невеликому дослідженні учасники, які щоденно пили склянку гранатового соку протягом двох тижнів, продемонстрували покращення ліпідного профілю. Є дані й про те, що гранат може сприяти зниженню артеріального тиску, що особливо важливо для людей із подвійним ризиком — гіпертонією та високим рівнем холестерину.

Дієтологи радять обирати 100% гранатовий сік без доданого цукру та вживати його невеликими порціями — від півсклянки до склянки на день. Також його можна додавати до смузі з фруктами, зеленню та насінням льону.

Серед інших корисних ранкових напоїв експерти виділяють томатний сік, багатий на лікопін — антиоксидант, який сприяє підвищенню рівня ЛПВЩ. Водночас важливо обирати варіанти з низьким вмістом натрію. Ще один варіант — зелений чай, який завдяки вмісту антиоксидантів може сприяти помірному зниженню загального холестерину.

«Здоров’я серця стосується всього вашого раціону, а не лише чогось одного, що ви їсте (чи п’єте). Невеликі, але стійкі зміни у ваших харчових звичках можуть сприяти довгостроковому здоров’ю серця. Зверніться до свого лікаря за персональною порадою», — йдеться в статті.

Нагадаємо, лимон традиційно вважають головним джерелом вітаміну С. В одному очищеному плоді — близько 31 мг, що становить приблизно 34% добової норми. Водночас є продукти, які містять цієї поживної речовини значно більше.

352
