Що робить повний місяць із сном людини: учені розкрили справжню причину безсоння

Повний місяць

Упродовж століть люди пов’язували повний місяць із безсонням і дивною поведінкою, навіть божевіллям. Та сучасна наука спростовує більшість цих переконань, залишаючи лише одну реальну дію — вплив на тривалість сну.

Про це повідомила доцентка неврології Джоанна Фонг-Ісаріявонгсе, передає видання Science Alert.

За словами лікарки, низка наукових робіт показала, що за кілька днів до повного місяця, коли його світло найяскравіше, люди засинають повільніше, сплять у середньому на 20 хвилин менше і рідше занурюються у фазу глибокого сну.

Масштабні дослідження за участю людей із різних країн продемонстрували подібну картину. У цей період ми зазвичай лягаємо пізніше й отримуємо менше якісного відпочинку. Основний чинник — світло. Яскраве сяйво Місяця може знижувати вироблення мелатоніну — гормону, що відповідає за сигнали «час спати».

Є й статеві відмінності. Чоловіки частіше скаржаться на проблеми зі сном під час зростання Місяця, тоді як у жінок саме в дні повного місяця сон стає менш відновлювальним.

Зв’язок між фазами Місяця та психічними розладами переконливо не доведений. Хоча в Індії та Китаї відзначали незначне зростання психіатричних госпіталізацій у дні повного місяця, глобальні дані не підтверджують стабільної залежності. Науковці припускають, що такі коливання можуть бути пов’язані з культурними переконаннями або особливостями роботи медзакладів.

Водночас навіть короткочасне недосипання позначається на психологічному стані. Для людей із депресією, біполярним розладом, шизофренією чи епілепсією кілька втрачених годин сну можуть мати суттєві наслідки. Тому експерти не відкидають, що Місяць може впливати на вразливі групи опосередковано — через погіршення якості сну.

Популярні теорії про «місячні припливи» або гравітаційний вплив супутника Землі не знайшли наукового підтвердження. Сили, що рухають океани, занадто слабкі, щоб змінювати роботу людського організму, а дослідження геомагнітних чи атмосферних коливань не дали стабільних результатів.

Психологи наголошують, що віру в «місячний ефект» підтримують когнітивні упередження. Люди краще запам’ятовують незвичні події, які збігаються з повним місяцем, і не помічають таких самих ситуацій у звичайні ночі. До того ж Місяць — яскравий і помітний об’єкт на небі, якого легко зробити «винним» у безсонні, тоді як справжні причини можуть бути поруч — у стресі, кофеїні чи світлі від екранів гаджетів.

На думку дослідниці, головний висновок полягає в тому, що будь-яке світло вночі — природне чи штучне — здатне збити циркадні ритми та пригальмувати вироблення мелатоніну. Це означає довше засинання, поверхневий сон і ранкову втому.

Тому якщо ви не можете заснути в ніч повного місяця, причина може бути не в небі, а у надмірному світлі навколо — від вулиці чи телефона. У сучасному світі штучне освітлення впливає на сон набагато сильніше, ніж Місяць.

