Що робити, якщо болить правий бік: тривожні сигнали та перші кроки

Що робити, якщо болить правий бік. / © Фото з відкритих джерел

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Біль у правій частині живота – поширене явище, яке може мати безліч причин, від звичайного розладу травлення до серйозних станів, що потребують негайної медичної допомоги. Зазвичай, якщо такий біль несильний і швидко минає, хвилюватися не варто, адже він може бути пов'язаний із газами або тимчасовими проблемами з травленням. Однак, інтенсивний або тривалий біль у правому боці – це привід насторожитися та звернути увагу на супутні симптоми.

Про це розповідає DOC.ua.

Щоб краще розуміти потенційні причини дискомфорту, важливо знати, які органи розташовані в цій ділянці тіла. Серед них – печінка, жовчний міхур, підшлункова залоза, дванадцятипала кишка, права нирка, висхідна ободова кишка, апендикс, у жінок – правий яєчник та права маткова труба. Захворювання або порушення в роботі будь-якого з цих органів можуть проявлятися болем у правій частині живота.

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Як же зрозуміти, коли біль стає небезпечним сигналом?

Медичної уваги потребують випадки, коли біль триває довше тижня, посилюється протягом одного-двох днів і супроводжується нудотою та блюванням. Також слід негайно звернутися до лікаря при наявності таких симптомів, як здуття живота, що не минає більше двох діб, часте або болісне сечовипускання, діарея тривалістю понад п'ять днів, підвищення температури тіла (вище 38°C у дорослих та 38,2°C у дітей), тривала втрата апетиту, нез'ясовна вагінальна кровотеча або різке схуднення без видимих причин.

Діагностика причини болю у правому боці може включати різні методи обстеження, призначені лікарем. Лікування ж напряму залежатиме від встановленого діагнозу – від домашніх засобів до медикаментозної терапії або навіть хірургічного втручання. Тому, при появі тривожних симптомів, не варто зволікати зі зверненням за кваліфікованою медичною допомогою. У випадках, коли біль у правому боці не є гострим і не супроводжується тривожними симптомами, полегшити стан можуть допомогти прості домашні методи.

Лікарі рекомендують скорегувати свій раціон, обмеживши вживання алкоголю, напоїв з кофеїном та газованих напоїв. Також варто тимчасово виключити з меню кислі продукти, гостру, жирну та важку їжу, оскільки вони можуть подразнювати шлунково-кишковий тракт. Важливо ретельно пережовувати їжу та уникати пізніх вечерь, даючи організму достатньо часу на перетравлення перед сном. Після їжі бажано почекати 1-2 години перед тим, як займатися фізичною активністю.

Зміни у способі життя також можуть мати позитивний вплив. Контроль ваги, обмеження вживання нестероїдних протизапальних засобів (якщо це можливо), відмова від куріння та ефективне управління стресом є важливими факторами підтримки здоров'я травної системи. При необхідності можна скористатися безрецептурними препаратами, такими як антациди, інгібітори протонної помпи або блокатори гістаміну-2, які допоможуть зменшити кислотність шлунка та полегшити біль.

Однак, якщо біль у правому боці є інтенсивним, тривалим або супроводжується вищезгаданими небезпечними симптомами, необхідне медичне втручання. Залежно від встановленої причини болю, лікар може призначити знеболювальні препарати, включаючи сильніші засоби, такі як опіоїди або трициклічні антидепресанти. У випадку виявлення бактеріальної інфекції буде призначено курс антибіотиків.

В деяких ситуаціях може виникнути потреба в хірургічному втручанні. Наприклад, при апендициті потрібне видалення апендикса (апендектомія), при жовчнокам'яній хворобі може знадобитися видалення жовчного міхура (холецистектомія), а при грижах – їх усунення хірургічним шляхом. Для лікування каменів у нирках може бути застосована ударно-хвильова літотрипсія – неінвазивний метод, що дозволяє зруйнувати камені на дрібні фрагменти для полегшення їхнього виведення з організму. Пам'ятайте, самолікування може бути небезпечним, тому при появі сильного або тривалого болю в правому боці обов'язково зверніться до лікаря для встановлення точного діагнозу та призначення адекватного лікування.