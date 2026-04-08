Що руйнує зубну емаль: лікарі назвали 10 небезпечних продуктів і напоїв

Кислі та солодкі продукти й напої можуть поступово послаблювати зубну емаль. Особливо це стосується випадків, коли вони довго контактують із зубами — наприклад, під час повільного вживання напоїв. Чим частіше зуби зазнають такого впливу, тим вищий ризик ерозії емалі та розвитку карієсу.

Про це повідомило видання Verywellhealth.

Дослідження свідчать, що емаль починає розм’якшуватися, коли рівень pH у ротовій порожнині падає нижче приблизно 5,5. Частина популярних продуктів і напоїв має значно нижчі показники, що робить їх потенційно агресивними для зубів.

Фруктові соки та цитрусові

Більшість соків мають pH у межах 2,0–3,5. Вони містять органічні кислоти, зокрема лимонну, яка сприяє втраті мінералів з емалі. Окремі напої, як-от гранатовий або ананасовий сік, у лабораторних умовах демонструють ерозійний вплив, подібний до газованих напоїв. Пакетовані соки можуть бути більш агресивними через додані кислоти та аскорбінову кислоту. Водночас соки, збагачені кальцієм, можуть частково зменшувати втрату мінералів.

Газовані напої

Солодка газована вода зазвичай має pH 2,5–3,5 і містить вугільну, лимонну, фосфорну або винну кислоти. Фосфорна кислота пов’язана з вимиванням кальцію з емалі. Після кожного ковтка відбувається кислотна дія, яка триває близько 20 хвилин. Часте або повільне вживання збільшує цей вплив. Навіть напої без цукру залишаються ерозійними через наявність кислот. Звичайна негазована вода без добавок є менш шкідливою, але ароматизовані варіанти з кислотами підвищують ризик.

Спортивні напої

Мають pH близько 3,3 і містять як цукор, так і кислоти. Під час фізичних навантажень знижується вироблення слини, яка зазвичай допомагає нейтралізувати кислоту, тому зуби стають більш уразливими.

Енергетичні напої

Також мають кисле середовище (близько pH 3,3) і часто містять кофеїн. Деякі дослідження показують, що вони можуть пошкоджувати не лише поверхневі, а й глибші шари емалі, оскільки довше залишаються кислими та гірше нейтралізуються слиною.

Продукти з оцтом і мариновані страви

Оцтова кислота впливає на емаль, особливо якщо такі продукти вживати часто або окремо від основної їжі. Вживання оцту на ніч може збільшувати ризик через зменшення слиновиділення. Додавання жирів або молочних продуктів до заправок може частково знижувати негативний вплив.

Солодкі та крохмалисті перекуси

Рафіновані вуглеводи (випічка, чіпси, білий хліб) у ротовій порожнині перетворюються на цукри. Бактерії розщеплюють їх із утворенням кислот. Такі продукти часто прилипають до зубів, що подовжує контакт і посилює вплив.

Цукерки

Тверді цукерки довго розчиняються, продовжуючи контакт із зубами. Кислі поєднують дію кислот і цукру, а липкі — затримуються на поверхні зубів і важко змиваються слиною.

Сухофрукти

Попри репутацію корисного продукту, містять значну кількість цукру та можуть надовго залишатися на зубах, створюючи умови для вироблення кислот бактеріями.

Алкогольні напої

Зазвичай мають кислу реакцію та знижують вироблення слини. Деякі коктейлі через поєднання кислот і цукру можуть спричиняти ерозію не менше, ніж газовані напої. Біле вино часто має більш виражений ерозійний ефект, ніж червоне. Вживання під час їжі може зменшувати ризик завдяки активнішому слиновиділенню.

Кава та чай

Мають помірну кислотність, але при частому або тривалому вживанні підвищують вплив на емаль. Кофеїн зменшує вироблення слини, а додавання цукру або сиропів збільшує ризик. Окремо виділяють комбучу (pH 2,8–3,6), яка, за попередніми даними, може сприяти втраті кальцію з емалі. Пляшкові холодні чаї часто містять більше кислот і цукру, ніж звичайний чай.

Фахівці зазначають, що вплив продуктів може відрізнятися залежно від індивідуальних факторів — складу слини, гігієни ротової порожнини та споживання фтору.

Щоб зменшити ризик, рекомендують не розтягувати вживання кислих і солодких напоїв у часі, пити воду після них, поєднувати такі продукти з основною їжею, використовувати соломинку та дотримуватися базової гігієни: чистити зуби м’якою щіткою з фторвмісною пастою, користуватися зубною ниткою та регулярно відвідувати стоматолога. Важливо також зачекати 30–60 хвилин перед чищенням зубів після вживання кислотних продуктів.

