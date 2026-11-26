Що станеться, якщо пити чай щодня / © pexels.com

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Щоденне споживання чаю виявилося вкрай корисним для здоров’я. Чай традиційно пов’язують із турботою про здоров’я, однак вчені й досі з’ясовують, як саме ця щоденна звичка впливає на організм із роками. Нова наукова робота додала вагомих аргументів на користь напою. Як виявилося, регулярне споживання чаю пов’язане з нижчим ризиком судинних патологій.

Про це пише Martha Stewart.

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Що буде, якщо щодня пити чай: результати дослідження науковців

Масштабне дослідження, результати якого оприлюднили в журналі Journal of Internal Medicine, охопило 485 934 учасників проєкту China Kadoorie Biobank. Майже дев’ять років поспіль фахівці відстежували, як часто серед добровольців виникають хвороби серця, інсульти та тромбози. За весь період спостереження зафіксували 14 863 випадки різних судинних порушень.

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На старті респонденти в анкетах описували свій режим пиття чаю за останній рік. Тих, хто пив чай хоча б раз на тиждень, розпитували детальніше — про денну кількість чашок, порцію заварки, різновид напою та його температуру. Паралельно науковці зібрали дані про куріння та фізичну активність учасників, щоб простежити, як ці звички у комплексі з чаюванням позначаються на стані судин.

Аналіз показав, що у людей, які люблять пити чай, судинні недуги розвивалися рідше. Сила захисного зв’язку помітно залежала від деталей — виду чаю, його міцності, температури та орієнтовної добової порції.

Найменший ризик проблем із судинами мали ті, хто випивав орієнтовно шість-вісім чашок на день, причому чорний чай показав стабільніший позитивний зв’язок, ніж зелений. Проте автори роботи окремо наголошують, що не варто сприймати дані дослідження як заклик пити чай у великих кількостях.

Також науковці зазначили, що звички щодо споживання чаю у добровольців заміряли лише один раз, а єдиного стандарту об’єму чашки в опитуванні не встановлювали.

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Не менш важливим чинником виявилася температура напою. Звичка пити чай, який самі учасники характеризували як вкрай гарячий, навпаки, асоціювалася з вищою ймовірністю судинних захворювань.

Це означає, що для ваших судин значення має не тільки об’єм випитого, а й те, як саме ви вживаєте чай. Надто гарячий і майже окріп — шкодять організму.

Найнижчий ризик розвитку судинних хвороб зафіксували у поціновувачів чаю середньої міцності. Тому надто міцний чай не дає переваг організму.

Найкращі результати мали люди, які пили чай щодня, а також не курили та мали високий рівень фізичної активності. Автори дослідження дійшли висновку, що звичка пити чай може бути одним з елементів здорового способу життя, який підтримує серце.

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Чому не можна пити дуже гарячий чай

Нагадаємо, що регулярне вживання дуже гарячого чаю чи кави може потроїти ризик розвитку плоскоклітинної карциноми стравоходу — про це пише видання Science Alert. Десять років тому Міжнародне агентство з вивчення раку віднесло напої понад 65 °C до «імовірно канцерогенних для людини».

За результатами дослідження, учасники, які вживали «дуже гарячі» напої, мали у 3,17 раза вищий відносний ризик раку порівняно з тими, хто пив «теплі» напої. Любителі дуже гарячого чаю мали на 69% вищий ризик. Шість і більше гарячих напоїв на день пов’язані з вищим на 71% ризиком раку стравоходу.

Хоча спостережне дослідження остаточно не доводить безпосередню причину, дослідники пояснюють ефект термічною травмою слизової оболонки, що порушує її цілісність та запускає канцерозні процеси.

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