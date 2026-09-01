Що станеться, якщо їсти помідори щодня: користь і неочевидні ризики

Чи можна їсти помідори щодня / © pexels.com

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Щоденне споживання томатів має чимало переваг для здоров’я, але для деяких воно може обернутися небажаними побічними ефектами. Помідори багаті на вітамін C, калій, клітковину та лікопін — потужний антиоксидант, який підтримує роботу серця, покращує когнітивні функції та знижує ризик розвитку деяких видів раку й хронічних захворювань. Водночас медики застерігають: додавати цей продукт до щоденного раціону варто обачно.

Про це пише Eating Well.

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Чому не можна щодня їсти багато помідорів: ризики

Помідори мають високу природну кислотність. Їх часто пов’язують із погіршенням гастроезофагеальної рефлюксної хвороби (ГЕРХ) — стану, за якого шлункова кислота тече назад травним трактом і викликає подразнення.

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Хоча споживання помідорів не викликає ГЕРХ, регулярне вживання цього овоча може спровокувати кислотний рефлюкс і печію у людей, які вже мають цей стан.

Експерти зазначають, що продукти на основі томатів, такі як кетчуп і томатний соус, можуть бути ще проблематичнішими, ніж свіжі, оскільки вони зазвичай мають вищу кислотність.

Крім цього, помідори містять фруктозу, яку деяким людям важко перетравлювати. Коли вона не засвоюється належним чином, бактерії кишківника можуть ферментувати фруктозу в травному тракті, що призводить до таких симптомів, як розлад шлунка, діарея, здуття живота, спазми та закреп.

Експерти зауважують, що у більшості людей не виникне проблем із помірною кількістю томатів, але великі порції щодня можуть погіршити симптоми у людей, схильних до дискомфорту від певної їжі.

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Хоча алергія на помідори трапляється відносно рідко, вона все ж можлива.

Томати можуть викликати так званий синдром оральної алергії, який зазвичай спричиняє тимчасовий свербіж або поколювання в роті після вживання сирих помідорів. За даними досліджень, найчастіше це трапляється у людей, які мають алергію на трави або пилок.

У таких випадках приготовані помідори можуть переноситися краще, ніж сирі, адже термічна обробка змінює деякі білки, відповідальні за реакцію.

Ще одна причина, чому не варто їсти багато помідорів щодня, — це велика кількість гістаміну. Для людей із непереносимістю гістаміну часте споживання помідорів може сприяти появі таких симптомів, як свербіж, чхання, закладеність носа, головний біль і почервоніння шкіри.

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Найнеочевидніший недолік зловживання помідорами — вплив на нирки. Помідори від природи багаті на калій. Зазвичай це не має викликати занепокоєння, однак для людей з важкою формою хронічної хвороби нирок щоденне споживання помідорів може погіршувати виведення калію з організму.

Це призводить до вищої, ніж зазвичай, кількості калію в крові — стану, відомого як гіперкаліємія, який може спричинити серйозні ускладнення та вимагає негайної медичної допомоги.

Які є переваги споживання помідорів

Попри низку недоліків, у помідорів також є багато переваг. Вони багаті на корисні речовини. Дослідження пов’язують високий рівень споживання помідорів із такими перевагами для здоров’я, як нижчий рівень ліпопротеїнів низької щільності (або ж нижчий рівень «поганого» холестерину), а також покращена функція судин, нижчий артеріальний тиск, знижений ризик серцевих захворювань і, потенційно, нижчий ризик деяких видів раку.

Приготовані помідори забезпечують більшу кількість лікопіну, що засвоюється. Експерти з харчування також рекомендують поєднувати приготовані помідори з корисними жирами, такими як оливкова олія, що підсилить засвоєння лікопіну.

Чому помідори не можна їсти натщесерце

Нагадаємо, хоча помідори багаті на вітаміни та антиоксиданти, гастроентерологи застерігають від їх вживання на порожній шлунок. Головна небезпека полягає у танінах, які реагують із білками слизової та руйнують природний захисний бар’єр.

Разом із яблучною й лимонною кислотами та грубою клітковиною це створює потрійний агресивний удар по травленню: шлунок стає вразливим до соляної кислоти, з’являються печіння, тяжкість і спазми, а ризик загострення гастриту зростає в 1,8 раза.

Вживати томати натщесерце категорично не можна людям із гастритом, виразкою, підвищеною кислотністю чи частою печією. Навіть видалення шкірки не рятує, оскільки всі активні речовини зосереджені в м’якоті та насінні.

Якщо дискомфорт після томатів уже виник, варто випити склянку теплої води або слабкого чаю, а також рухатися протягом 15–20 хвилин, щоб прискорити травлення.

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