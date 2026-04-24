Що станеться з мозком, якщо відмовитися від кави на 2 тижні: вчені здивували результатами

Кава

Реклама

Дослідження показало, що відмова від кави навіть на два тижні може зменшити імпульсивність і рівень стресу. Щобільше, перехід на каву без кофеїну здатен покращити сон і пам’ять.

Про це пише Daily Mail.

Що буде з організмом за два тижні без кави

Вчені з Університетського коледжу Корка спостерігали за 62 здоровими дорослими, половина з яких регулярно вживала каву, а інша половина її не пила, та аналізували їхній стан за допомогою аналізів, тестів на пам’ять і опитувань. Спочатку всі учасники здали біологічні зразки та пройшли когнітивні тести, після чого споживачам кави повністю заборонили її на два тижні, а далі їх розділили на групи, які отримували або каву з кофеїном, або без нього ще протягом 21 дня.

Реклама

Результати показали, що люди, які регулярно п’ють каву, спочатку мали вищу імпульсивність та емоційну реактивність, однак після двотижневої відмови ці показники знижувалися. Після повторного введення кави в раціон у групі з кофеїном зменшувалася тривожність, тоді як кава без кофеїну покращувала сон, фізичну активність і результати тестів на пам’ять.

Дослідники також виявили зміни в кишковому мікробіомі: у любителів кави він відрізнявся від тих, хто її не вживав, але після відмови ці відмінності частково зникали. Крім того, кава впливала на маркери запалення — у споживачів було нижче запалення на старті, але після відмови воно зростало, а після повторного вживання знову знижувалося.

Водночас науковці наголошують, що дослідження не доводить прямого причинно-наслідкового зв’язку між кавою та покращенням здоров’я чи когнітивних функцій, оскільки вибірка була невеликою, а деякі ефекти можуть пояснюватися звиканням до тестів. Вони підкреслюють, що для остаточних висновків потрібні масштабніші дослідження.

Скільки чашок кави можна пити на день

Раніше дослідження показало, що найбільш сприятливим для психічного здоров’я є помірне вживання кави — приблизно дві-три чашки на день. Саме така кількість пов’язана зі зниженням ризику психічних розладів, особливо у чоловіків, тоді як як надмірне споживання (п’ять і більше чашок) може мати протилежний ефект і підвищувати ризики.

Реклама

Науковці проаналізували дані понад 460 тисяч учасників британського біобанку UK Biobank, щоб дослідити зв’язок між кавою та психічним здоров’ям. Вони з’ясували, що користь спостерігається саме при помірному споживанні, тоді як надлишок або повна відмова від кави не дають подібного позитивного ефекту.