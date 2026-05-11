Що станеться з нирками, якщо пити каву щоранку

Кава / © Pixabay

Реклама

У помірних кількостях кава позитивно діє на організм, зокрема надає енергії та бадьорості, а також знижує ризик розвитку різних хвороб. Але недавнє дослідження, проведене фахівцями, показало, що напій впливає на роботу нирок.

Про це пише Verywellhealth.

Кава вважається природним сечогінним засобом, речовиною, яка змушує організм виводити надлишок солі та води з сечею. Це означає, що стимулююча дія кави збільшує швидкість фільтрації крові нирками та наповнення сечового міхура.

Реклама

Крім того, регулярне вживання кави пов’язане з нижчим ризиком розвитку хронічної хвороби нирок. Це пов’язано з високим вмістом антиоксидантів у каві, які допомагають знизити окислювальний стрес у всьому організмі.

Скільки кави можна пити на день

За даними експертів, три чашки еспресо еквівалентні 300 міліграм кофеїну. Медики радять не перевищувати норму в 400 міліграмів кофеїну на день, а вагітним і жінкам, що годують, краще знизити його до 300 міліграмів.

Втім, автори дослідження тепер наполягають, що кількість кофеїну необхідно знизити до 200 міліграмів на день, адже попередні розрахунки безпечні для людей зі швидким метаболізмом.

Раніше повідомлялося, що регулярне вживання кави — незалежно від того, чи п’єте ви її з кофеїном, чи без кофеїну — фундаментально змінює мікробний ландшафт кишківника.

Реклама

Новини партнерів