Що станеться з організмом, якщо на місяць відмовитися від алкоголю: 8 змін

Що станеться з організмом за 30 днів без алкоголю: покроковий розбір науковців / © pexels.com

Реклама

Відмова від алкоголю хоча б на 30 днів може позитивно позначитися на самопочутті та роботі організму. За цей час можуть покращитися сон і травлення, нормалізуватися артеріальний тиск, а печінка отримає можливість відновлюватися.

Про це пише угорське видання EgészségKalauz.

Реклама

Місяць без алкоголю може здаватися радше випробуванням сили волі, ніж серйозною зміною здоров’я. Однак тридцять днів — це довгий час, щоб помітити роль, яку алкоголь відіграв у вашому повсякденному житті, тоді як у вашому організмі також можуть почати відбуватися різні зміни.

Реклама

Не всі відчуватимуть однакове. Багато що залежить від того, як часто та скільки алкоголю вони вживали в минулому, від їхнього загального стану здоров’я та від того, чи є у них якісь проблеми, пов’язані з алкоголем. Деякі люди помітять зміни у своєму сні або травленні, тоді як інші можуть помітити зміни в загальному самопочутті.

Більше того, місяць без алкоголю може не лише показати, як реагує ваш організм, але й показати, наскільки залежні ви стали від вживання алкоголю.

1. Перші кілька днів приємні не для всіх

Ми часто уявляємо, що відмова від алкоголю одразу ж покращить самопочуття нашого організму. Однак, якщо ви вживаєте алкоголь регулярно та у великих кількостях, перші кілька днів можуть бути зовсім іншими.

Симптоми відміни алкоголю можуть початися вже через вісім годин після вживання останнього напою. Вони можуть включати тривогу, дратівливість, неспокій, пітливість або липку шкіру. Симптоми можуть досягти піку приблизно протягом 72 годин.

Реклама

Це важливо підкреслити, оскільки у випадку тяжкої залежності раптова відмова від алкоголю може бути не тільки неприємною. Тяжка абстиненція (синдром відміни) також може стати небезпечною для життя, тому будь-хто, хто довго та сильно вживає алкоголь, повинен планувати свою відмову від алкоголю за допомогою медичного працівника.

2. Печінка звільняється від постійного алкогольного навантаження

Однією з найважливіших цілей алкоголю є печінка. Тривале, надмірне вживання може призвести до пошкодження печінки різного ступеня тяжкості, від жирової дистрофії до запальних станів.

Коли вживання алкоголю припиняється, клітини печінки також звільняються від постійного токсичного впливу алкоголю, створюючи можливість для процесів регенерації.

Те, скільки з цього станеться за тридцять днів, значною мірою залежить від початкового стану печінки. Звичайно, у випадках тяжкого алкогольного захворювання печінки не очікується, що всі пошкодження зникнуть за місяць. Одужання може тривати місяцями, а деякі пошкодження можуть бути постійними.

Реклама

Однак, навіть у такій ситуації відмова від алкоголю може мати фундаментальне значення.

3. Також можуть покращитися кров’яний тиск та обмін речовин

Вплив місяця без алкоголю може бути очевидним не лише у вашому самопочутті. Деякі зміни можуть бути вимірними.

У дослідженні 2018 року, після одного місяця утримання від алкоголю, учасники, які вживали помірно велику кількість алкоголю, відчули сприятливі зміни в інсулінорезистентності, артеріальному тиску та масі тіла, серед іншого.

Ці фактори цікаві, оскільки вони тісно пов’язані з метаболічним здоров’ям. Поєднання несприятливих змін артеріального тиску, ваги, чутливості до інсуліну, рівня цукру в крові та холестерину може сприяти розвитку метаболічного синдрому, який може збільшити ризик, серед іншого, діабету 2 типу та серцево-судинних захворювань.

Хронічне вживання алкоголю також може безпосередньо впливати на серце: воно може пошкодити серцевий м’яз і бути пов’язаним з порушеннями серцевого ритму та іншими серцево-судинними проблемами.

Тридцять днів без алкоголю, звичайно, не усунуть ці ризики за одну ніч, але навіть за цей час можуть почати відбуватися позитивні зміни.

4. Ваша травна система також може відчути різницю

Алкоголь безпосередньо контактує з травною системою та може подразнювати її слизові оболонки. Його вживання також пов’язують із запаленням кишечника та змінами кишкової мікробіоти.

Ось чому травлення може бути однією з областей, де відмова від алкоголю стає помітною відносно швидко.

Слизова оболонка шлунково-кишкового тракту може відновитися протягом безалкогольного періоду, і приблизно через тиждень симптоми печії, наприклад, можуть зникнути.

Це може бути особливо помітно для того, хто раніше регулярно боровся з неприємними симптомами розладу травлення, але не думав, що алкоголь може бути пов’язаний з ними.

5. Ви можете відчути прояснення у своєму мисленні

Алкоголь також впливає на нервову систему. Хронічне вживання алкоголю пов’язують з пошкодженням мозку та певних нервових шляхів, а також з підвищеним ризиком інсульту. У важких випадках можуть виникнути незворотні неврологічні пошкодження.

Після тридцяти днів без алкоголю деякі люди можуть відчувати себе ясніше, а їхнє загальне самопочуття може покращитися. Це може бути пов’язано з припиненням прямого впливу алкоголю та кращою гідратацією.

Однак є ще одна, менш помітна перевага. Вживання алкоголю може знизити контроль імпульсів, тому уникнення алкоголю також може зменшити ймовірність нещасних випадків і травм, у яких важливу роль відіграє сп’яніння.

Протягом періоду без алкоголю ви також можете помітити, як змінилася ваша поведінка з моменту вживання алкоголю. Деякі люди усвідомлюють, що після вживання алкоголю вони почали інакше спілкуватися, менше вступати в конфлікти або приймати рішення, які, ймовірно, не прийняли б тверезим.

6. Якість вашого сну може покращитися

Засинання може здаватися легшим після вечірнього напою, тому багато людей асоціюють алкоголь зі сном. Однак алкоголь може бути пов’язаний із загальним погіршенням якості сну, а безсоння особливо поширене серед тих, чиє вживання алкоголю стало проблематичним.

Тому ваш сон може змінитися після відмови від алкоголю. Ви можете відчути себе більш енергійними приблизно через тиждень, особливо якщо раніше ви регулярно вживали алкоголь вечорами.

Безалкогольний період також можна розглядати як простий експеримент: він дає вам можливість порівняти, як ви себе почуваєте вранці та який у вас рівень енергії протягом дня з алкоголем і без нього.

7. Це також може впливати на функціонування імунної системи

Зв’язок між алкоголем та імунною системою є складним. Навіть у короткостроковій перспективі він може порушити захисні сили організму, а тривале вживання може призвести до більш стійких змін.

Вживання алкоголю пов’язують, серед іншого, з пошкодженням слизової оболонки кишечника та змінами різних запальних та імунологічних біомаркерів.

Згідно з наявними результатами досліджень, приблизно через три тижні без алкоголю можуть спостерігатися сприятливі зміни в деяких із цих маркерів, які можна виміряти в крові.

Це необов’язково зміна, яку ви відчуєте за одну ніч. У випадку імунної системи, йдеться радше про те, що внутрішні процеси, на які впливає алкоголь, отримують можливість адаптуватися.

8. Це також має значення з точки зору довгострокового ризику раку

Вживання алкоголю пов’язують з кількома видами раку, включаючи рак печінки, товстої кишки, підшлункової залози, молочної залози та стравоходу, а також деякими видами раку голови та шиї, включаючи рак ротової порожнини.

Наприклад, у печінці постійне запалення та пошкодження, спричинені алкоголем, можуть призвести до станів, які можуть збільшити ймовірність розвитку раку в довгостроковій перспективі.

Однак важливо не переоцінювати значення місяця без алкоголю. Не можна стверджувати, що ризик раку раптово зник після тридцяти днів. Коли йдеться про ризик раку, пов’язаного з алкоголем, значення мають довгострокові звички вживання алкоголю.

Значення місячної перерви полягає радше в тому, що вона може створити відправну точку для постійного скорочення споживання алкоголю.

Що відбувається з вашим тілом через 24 години, 1 тиждень, 2 тижні та 30 днів без алкоголю?

Зміни не відбуваються з усіма одночасно, тому наведена нижче хронологія є радше орієнтиром, ніж точним графіком. Однак вона ілюструє, коли і які процеси можуть вийти на перший план протягом тридцяти днів.

Через 24 години: починається адаптація

Перший день без алкоголю — це перехідний період для організму. Ті, хто вживає алкоголь лише зрідка або в невеликих кількостях, можуть не помітити помітної різниці.

Однак, після регулярного вживання великої кількості, можуть з’явитися симптоми абстиненції. Вони можуть посилюватися в наступні дні, тому особливо важливо ставитися до симптомів серйозно.

Через 1 тиждень: можуть бути помітні зміни в травленні та сні

До кінця першого тижня ви зможете легше помітити, як ваш організм почувається без алкоголю. Слизова оболонка травної системи може відновлюватися, тому, наприклад, печія може полегшитися.

Ви також можете помітити зміну в якості свого сну. Якщо ви спите спокійніше вночі, у вас може бути більше енергії протягом дня.

Через 2 тижні: відмінності в самопочутті можуть стати помітнішими

Двох тижнів достатньо, щоб порівняти ваші дні без алкоголю з попередніми. Ви можете помітити зміни в рівні енергії, сні, травленні або ясності мислення.

До цього часу ваші звички, пов’язані з алкоголем, також можуть стати більш очевидними. Наприклад, ви можете виявити, що найбільше вам хочеться випити після напруженого робочого дня, вихідними або в соціальному середовищі. Це може допомогти вам відокремити справжнє бажання від автоматичної рутини.

Через 3 тижні: певні внутрішні зміни вже можуть бути вимірними

Приблизно через три тижні утримання від алкоголю деякі імунологічні та запальні біомаркери можуть показувати сприятливі зміни.

Ви, ймовірно, не помітите цих змін безпосередньо. Швидше, це можуть бути ознаки того, що певні внутрішні процеси у вашому організмі змінюються навіть без постійного впливу алкоголю.

Через 30 днів: різниця може також проявитися в метаболізмі

Через один місяць також можуть відбутися зміни в показниках здоров’я, які можна об’єктивно виміряти. У раніше згаданому дослідженні були виявлені сприятливі зміни в інсулінорезистентності, артеріальному тиску та масі тіла.

Потім печінку звільняли від постійного алкогольного навантаження на цілий місяць. Ступінь регенерації, яку це представляє, завжди залежить від початкового стану людини.

До кінця тридцяти днів можуть бути як відчутні, так і вимірювані відмінності, а звички, пов’язані зі споживанням алкоголю, також можуть стати набагато чіткішими.

Що відбувається після 30-го дня?

Один із найцікавіших ефектів місяця без алкоголю може стати очевидним лише пізніше. Коротка перерва також може вплинути на пізніші звички вживання алкоголю.

Дослідження безалкогольних челенджів показали, що деякі учасники продовжують пити менше навіть через кілька місяців. Одним з можливих пояснень цього є те, що певні автоматичні процедури порушуються протягом тридцяти днів.

Алкоголь легко асоціюється з повсякденними ситуаціями: вечір п’ятниці, кінець важкого робочого дня, вечеря чи зустріч з друзями. У цих випадках це необов’язково свідоме рішення випити — напій просто є частиною звичайного сценарію.

Якщо ви вийдете з цього сценарію на місяць, вам буде легше розпізнати ці зв’язки.

Ось чому варто звернути увагу не лише на те, чи вдалося вам залишатися без алкоголю протягом тридцяти днів. Це також може багато розповісти вам про те, коли вам було найважче сказати «ні».

Як зрозуміти, що ваше вживання алкоголю стало проблемою?

Важлива не лише кількість випитого. Варто також звернути увагу на те, яке місце алкоголь займає у вашому повсякденному житті.

Це може бути попереджувальним знаком, якщо ви регулярно п’єте більше, ніж спочатку планували, маєте труднощі з дотриманням днів без алкоголю, ваше вживання алкоголю спричиняє проблеми на роботі або у ваших стосунках, або відчуваєте, що вам важко справлятися з певними ситуаціями без алкоголю.

Особливо важливо серйозно ставитися до симптомів абстиненції від алкоголю, таких як тремор, надмірне потовиділення, сильна тривожність, неспокій або інші симптоми абстиненції. Це може бути не просто випадок позбавлення від шкідливої ​​звички, і для безпечного припинення може знадобитися медична допомога.

Місяць без алкоголю не відновить ваш організм чарівним чином і не нейтралізує автоматично ризики, що накопичилися роками. Однак тридцяти днів може бути достатньо, щоб розпочати деякі фізичні зміни, інші — щоб стати вимірними, і в процесі ви набагато чіткіше побачите роль, яку алкоголь відіграє у вашому житті.

Раніше 34-річний чоловік відмовився від алкоголю на пів року та розповів, як змінилися його сон, енергія і зовнішність.

Новини партнерів