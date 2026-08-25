Що станеться з організмом, якщо регулярно їсти гриби: експерти пояснили

Гриби / © Pixabay

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Гриби можуть бути не лише смачним доповненням до страв, а й джерелом клітковини, білка, вітамінів, мінералів та антиоксидантних сполук. Регулярне вживання їстівних грибів може позитивно впливати на різні процеси в організмі — від роботи кишківника до контролю рівня холестерину.

Про це пише verywellhealth.com.

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Водночас гриби не є універсальним засобом профілактики чи лікування хвороб, а їхні корисні властивості залежать від виду, кількості та способу приготування.

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Допомагають боротися із запаленням

Гриби містять біологічно активні сполуки, які можуть мати протизапальні властивості. Оскільки хронічне запалення пов’язують із розвитком низки захворювань, зокрема серцево-судинних хвороб, деяких аутоімунних станів та онкологічних захворювань, продукти з потенційною протизапальною дією можуть бути частиною здорового раціону.

Забезпечують організм антиоксидантами

У грибах містяться антиоксидантні речовини. Вони допомагають захищати клітини від окислювального стресу, пов’язаного з дією вільних радикалів.

Саме тому гриби можуть бути корисним компонентом різноманітного раціону, особливо разом з овочами, фруктами, цільнозерновими продуктами та іншими джерелами антиоксидантів.

Можуть сприяти зниженню холестерину

Деякі сполуки, що містяться в їстівних грибах, потенційно можуть впливати на обмін жирів і рівень холестерину в крові.

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Однак самі гриби не замінюють медикаментозне лікування чи дієту, призначену лікарем у разі підвищеного холестерину.

Підтримують здоров’я кишківника

Гриби містять клітковину та бета-глюкани, які можуть сприяти нормальній роботі травної системи.

Достатня кількість клітковини в раціоні допомагає підтримувати регулярне випорожнення кишківника та може зменшувати ризик закрепів. Крім того, харчові волокна є важливими для нормальної роботи кишкової мікробіоти.

Знижують ризик деяких видів раку

Дослідження вказують на можливий зв’язок між споживанням грибів і нижчим загальним ризиком розвитку раку. Вчені припускають, що це може бути пов’язано з антиоксидантними та протизапальними властивостями грибів.

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Втім, такі дані не означають, що гриби здатні запобігти раку або вилікувати його. Для остаточних висновків потрібні подальші дослідження.

Допомагають контролювати артеріальний тиск

У складі грибів є різні біологічно активні речовини, які потенційно можуть впливати на кров’яний тиск. Серед них — поліфеноли, терпени, полісахариди та інші сполуки.

Тому гриби можуть вписуватися в раціон, спрямований на підтримку здоров’я серцево-судинної системи.

Підтримують імунну систему

Деякі компоненти грибів мають властивості, які можуть впливати на роботу імунної системи. Лабораторні та інші дослідження також виявляли у грибів потенційні антимікробні властивості.

Однак це не означає, що вживання грибів може захистити людину від усіх вірусних чи бактеріальних інфекцій.

Підходять людям, які контролюють рівень цукру

Їстівні гриби містять мало цукрів і вуглеводів, а також мають невисоку калорійність. Тому вони можуть бути зручним продуктом для раціону людей, які контролюють рівень глюкози в крові.

Деякі дослідження також вказують на можливий позитивний вплив грибів на обмін глюкози та чутливість до інсуліну, але ці ефекти потребують подальшого вивчення.

Чим корисна порція грибів

Гриби вирізняються невисокою калорійністю. Наприклад, п’ять середніх грибів містять приблизно:

20 калорій;

3 г білка;

3 г вуглеводів;

1 г клітковини;

0 г жиру;

близько 300 мг калію;

близько 15 мг натрію.

Тож гриби можуть допомогти зробити раціон більш ситним без значного збільшення кількості калорій.

Кому варто бути обережним

Попри користь, надмірна кількість грибів може спричинити дискомфорт у травній системі. Зокрема, у деяких людей вони можуть викликати здуття та підвищене газоутворення через вміст клітковини та природних цукрових спиртів.

Також важливо правильно зберігати та готувати гриби, адже, як і інші продукти, вони можуть бути джерелом бактерій у разі порушення правил гігієни та зберігання.

Особливо небезпечно самостійно збирати та вживати дикорослі гриби, якщо немає впевненості у їхній видовій приналежності. Отруйні гриби іноді дуже схожі на їстівні, а їхнє вживання може призвести до тяжкого отруєння та ураження печінки, нирок або інших органів.

Отже, регулярне вживання їстівних грибів може бути корисною частиною збалансованого раціону. Вони низькокалорійні, містять клітковину, білок та низку біологічно активних речовин, а дослідження пов’язують їхнє споживання з потенційними перевагами для здоров’я кишківника, серцево-судинної системи та імунітету.

Раніше ми писали, що більшість грибів можна заморожувати сирими — після очищення їх варто добре висушити. Лисички краще попередньо відварити, інакше після розморожування можуть гірчити. Гриби бажано заморожувати порціями та не замочувати у воді. Розморожувати найкраще в холодильнику. Дикорослі гриби можна використовувати лише за умови, що ви точно впевнені, що вони їстівні.

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