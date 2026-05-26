Що станеться з організмом, якщо щодня їсти по 5000 калорій: пояснення тренера

Фастфуд / © Associated Press

Фітнес-тренер прокоментував відео блогерки, яка показала свій день із раціоном приблизно на 5 тисяч калорій. За його словами, регулярне переїдання та надмірна вага можуть бути пов’язані з ризиком розвитку серцево-судинних захворювань, діабету та інших проблем зі здоров’ям.

Про це повідомив професійний фітнес-тренер Віктор Мандзяк.

Блогерка опублікувала відео, у якому показала свій раціон за день із калорійністю близько 5 тисяч калорій. За словами дівчини, формально це був її день народження, однак саме того дня святкування не було, тому вона назвала такий раціон своїм «звичайним харчуванням».

На сніданок блогерка їла окрошку та макарони, які їй подарувала подруга. Пізніше разом із хлопцем вона пішла до кінотеатру, а потім — у заклад на обід. У меню були суші, бургери та суші-буріто, а запивали все лимонадом.

Також дівчина розповіла, що після обіду вони ходили на масаж, а вдома вона розбирала подарунки від друзів. Серед них був десерт — фініки в шоколаді. Блогерка зазначила, що спеціально попросила не дарувати їй торт, оскільки хотіла «чогось нового й особливого».

Увечері пара пішла до бару, де вона замовила ще один лимонад і страву з куркою, яка, за її словами, їй «не дуже зайшла». Після цього вони відвідали квест-кімнату, а вже вдома блогерка знову зголодніла та з’їла ще кілька страв, зокрема лаваші із сиром і зеленню. Наприкінці відео вона наголосила, що так харчується не щодня.

Чим небезпечне регулярне переїдання

На ролик відреагував фітнес-тренер. Він заявив, що якби людина щодня споживала приблизно 5–5,5 тисячі калорій, то з часом її вага могла б значно збільшитися. За словами тренера, люди з різною вагою мають різний рівень енерговитрат, тому маса тіла стабілізується на різних показниках.

Він пояснив, що якщо людина регулярно споживає більше калорій, ніж потребує організм, виникає профіцит енергії. Поступово тіло збільшується, а разом із цим ростуть і енерговитрати, оскільки організму потрібно підтримувати більшу кількість тканин та витрачати більше енергії на рух.

Тренер також зазначив, що люди з великою масою тіла зазвичай споживають значно більше їжі, а їхні енерговитрати з часом «наздоганяють» енергоспоживання.

Водночас він наголосив, що не збирається засуджувати блогерку чи «читати мораль», а лише хоче донести інформацію про можливі наслідки ожиріння. За словами тренера, люди із зайвою вагою, за статистикою, можуть жити в середньому на сім років менше.

Фітнес-тренер також звернув увагу на фізичний дискомфорт, який може виникати через надмірну вагу. Зокрема, він сказав, що людям стає важче рухатися, а влітку вони можуть сильніше відчувати спеку, оскільки жир утримує тепло.

Крім того, тренер заявив, що ожиріння асоціюється із сотнями захворювань, серед яких — серцево-судинні хвороби, діабет та рак. Він додав, що багато проблем зі здоров’ям на початкових стадіях можуть не мати помітних симптомів, тому людина не завжди одразу помічає зміни в організмі.

Наприкінці свого коментаря тренер наголосив, що кожна людина самостійно ухвалює рішення щодо способу життя, харчування та фізичної активності. За його словами, його завдання — допомогти людям усвідомлювати можливі наслідки таких рішень.

