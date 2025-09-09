Що станеться з організмом, якщо вживати надто багато білка: відповідь експерта

Білок / © Credits

Популярність дієт із високим вмістом білка зростає, однак спеціалісти попереджають: надлишок протеїну може спричинити проблеми зі здоров’ям.

Про це повідомило видання Sciencealert.

Білок справді важливий — він формує м’язи, гормони, ферменти, підтримує імунну систему та забезпечує енергію. За офіційними австралійськими рекомендаціями, дорослі мають отримувати 15–25% щоденної енергії з білка. Це близько 76 грамів на день для чоловіка вагою 90 кг або 53 грамів для жінки вагою 70 кг. Більшість дорослих уже споживають достатньо.

Додаткові порції білка не збільшують м’язову масу понад межу, навіть при силових тренуваннях. Надлишок перетворюється на жирові запаси. Крім того, людям із хронічними хворобами нирок слід обмежувати протеїн під контролем дієтологів. У крайніх випадках можливе так зване білкове отруєння, коли організм не отримує достатньо жирів та вуглеводів.

Важливе й джерело білка. Надмірне споживання тваринного протеїну пов’язане з підвищеним ризиком раку, діабету 2 типу та передчасної смерті серед літніх людей. Натомість білок із рослинних продуктів (квасоля, сочевиця, цільнозернові) знижує ці ризики та допомагає контролювати рівень холестерину.

Експерти наголошують: для здоров’я важливий баланс — організм потребує не лише білків, а й жирів, вуглеводів, вітамінів та мінералів у правильних пропорціях.

