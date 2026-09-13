Що старіє найшвидше в людському організмі: відповідь вчених

Старіння організму людини відбувається нерівномірно / © pixabay.com

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Учені з’ясували, що старіння організму людини відбувається нерівномірно впродовж усього життя і прискорюється в певні періоди.

Про це пише Popular Mechanics.

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Люди починають старіти одразу ж після народження, але, як показує дослідження, не всі органи старіють однаково. Учені з’ясували, що прискорене старіння тіла людини починається приблизно у віці 50 років.

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Дослідження показало, що деякі тканини, наприклад, кровоносні судини, старіють швидше за інші, і вчені також ідентифікували білки, відповідальні за прискорений процес старіння.

Вчені кажуть, що на підставі зміни білків, пов’язаних зі старінням, вони змогли описати процес старіння організму людини на рівні органів. Дослідження показало, що кровоносні судини, у разі досягнення людиною 50 років, починають старіти швидше, ніж інші органи.

Під час дослідження вчені зібрали зразки тканин основних органів у 76 осіб віком від 14 до 68 років, які померли від нещасного випадку, спричиненого черепно-мозковою травмою. Аналіз тканин показав, що різні органи старіли з різною швидкістю.

Наприклад, наднирники, виробники гормонів, починали старіти вже у віці 30 років. Також учені виявили збільшення рівня 48 білків, пов’язаних із появою хвороб, у міру того як зразки тканин демонстрували тенденцію до старіння.

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Вчені також виявили сильні зміни рівня білків у віці 45 і 55 років. Одна з найзначніших змін відбулася в аорті, і вчені припускають, що кровоносні судини переносять молекули, які прискорюють старіння, по всьому організму.

Розуміння того, що старіє найшвидше в людському організмі, дає лікарям унікальний шанс. У майбутньому звичайний аналіз крові допоможе виявити людей, які старіють випереджаючими темпами.

Це дозволить попередити хворобу Альцгеймера чи серцеві патології ще до того, як вони стануть незворотними.

Раніше вчені з’ясували, що хронічне недосипання і надмірна тривалість сну можуть значно прискорювати біологічне старіння внутрішніх органів людини.

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