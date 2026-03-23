Здоров'я
205
2 хв

Що таке астенія або звідки береться виснаження навіть після відпочинку

Загальна слабкість охоплює весь організм — людина може відчувати виражену втому та виснаження.

Автор публікації
Фото автора: Анастасія Павленко Анастасія Павленко
Астенія – це стан постійної загальної слабкості організму / © pexels.com

Астенія, або астенічний синдром — це стан постійної загальної слабкості організму, який є поширеним симптомом багатьох гострих та хронічних захворювань та не минає після відпочинку. Вона також може розвиватися як побічний ефект деяких лікарських засобів.

У перекладі з давньогрецької астенія — це «безсилля». Медики описують астенічний синдром як нестачу енергії.

Коли трапляється

Починається в осінньо-зимовий період, скільки б людина не відпочивала — сили не повертаються. Настрій і самопочуття псуються, а піднятися вранці з ліжка дуже важко. Іноді, щоб впоратися з цією втомою, достатньо як слід виспатися, провести вихідні на свіжому повітрі або тижневу відпустку.

Прояви астенії:

  • Постійне відчуття втоми

  • Дратівливість, нервозність

  • Раптові зміни настрою

  • Підвищена емоційна чутливість

  • Погіршення пам’яті, концентрації

  • Порушення сну, денна сонливість

  • Неможливість повноцінно відновити сили навіть після тривалого відпочинку

  • Гіперестезія: підвищена чутливість до яскравого світла, гучних звуків і запахів

  • Тілесні прояви: прискорене серцебиття, пітливість, головні болі, загальне погане самопочуття і дискомфорт

Які відчуття супроводжують астенію

Залежно від причини, астенія може проявлятися локальною слабкістю або загальною слабкістю всього тіла.

Локальна слабкість у разі астенії виникає в окремих ділянках тіла, наприклад, у руках або ногах. Вона не є паралічем, який означає повну неможливість руху. Але людина з локальною слабкістю внаслідок астенії може відчувати, що для виконання рухів їй доводиться докладати значних зусиль.

У ділянках із локальною слабкістю також можуть спостерігатися додаткові симптоми, зокрема:

  • м’язові спазми або судоми

  • тремтіння або тремор

  • уповільнені чи затримані рухи

Як лікувати астенічний синдром

Якщо на тлі загальної слабкості з’являється сильний різкий біль у грудях, задишка, проблеми із зором, мовленням, запаморочення, сплутаність свідомості або оніміння будь-якої частини тіла — слід негайно звернутися по медичну допомогу. Оскільки астенія — не захворювання, а симптом, то лікувати треба причину її виникнення.

Якщо підвищена стомлюваність пов’язана зі способом життя, то рекомендуємо подбати про збалансоване харчування, нормований робочий графік, фізичну та соціальну активність і перевірити організм на відсутність захворювань. Більше рухайтеся, пийте достатню кількість води, спіть не менше ніж 8 годин на добу.

Раніше ми писали, як наш ритм сну впливає на здоров’я. Більше про це читайте у новині.

