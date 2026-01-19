Що таке кір та чому він такий заразний і небезпечний

Кір — небезпечне та дуже заразне вірусне захворювання, що швидко поширюється / © Credits

Реклама

Кір — це інфекційна хвороба, яку викликає вірус Morbillivirus. Він небезпечний тим, що легко поширюється, спричиняє ускладнення і навіть смерть, і ліків від нього не існує.

9 з 10 неімунізованих людей хворіють на кір після контакту з хворим. Це одна з найпоширеніших причин дитячої смертності у світі. Від кору помирають три-п’ять людей на 1000 заражених.

Кір викликає імунну амнезію — нездатність адекватно реагувати на інфекцію. Вона триває наступні кілька років після хвороби.

Реклама

Передавання інфекції

Вірус кору поширюється під час кашлю та чхання, тісних особистих контактів. Вірус лишається активним і живе в повітрі або на інфікованих поверхнях протягом 2 годин. Інфікована людина може передавати вірус ще за чотири дні до і за чотири дні після появи у неї висипу.

Симптоми

Першою ознакою кору зазвичай є значне підвищення температури приблизно через 10–12 днів після інфікування, яке триває 4–7 днів. На цій початковій стадії можуть виникати нежить, кашель, почервоніння очей і сльозотеча, а також дрібні білі плями на внутрішній поверхні щік.

За кілька днів з’являється висип — спочатку, як правило, на обличчі та верхній частині шиї. Приблизно через три дні висип розповсюджується по всьому тілу, включно із руками та ногами. Він тримається 5–6 днів і потім зникає. У середньому, висип з’являється через 14 днів (від 7 до 18 днів) після впливу вірусу.

Вакцинуватись від кору дорослим протипоказано у наступних випадках:

під час вагітності. За даними британської Національної системи охорони здоров’я, зараження під час вагітності може призвести до викидня, мертвонародження, передчасних пологів або низької ваги новонародженого.

людям зі значно пригніченою імунною системою (переважно це стосується онкохворих, які отримують специфічні ліки, та хворих на СНІД)

якщо в особи траплялась серйозна алергічна реакція на попередню дозу вакцини (наприклад, анафілактичний шок)

Недуга може протікати легко і з подальшим формуванням довічного імунітету, а може призвести до серйозних проблем зі здоров’ям: пневмонії, сліпоти, інфекцій головного мозку (енцефаліту, менінгіту), а також до міокардиту і судом.

Реклама

В окремих випадках кір та його ускладнення призводять до смерті, але це трапляється рідко.