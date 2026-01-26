Печінка — один із ключових органів нашого тіла, і турбота про неї має стати пріоритетом / © Freepik

Печінка — найбільший орган у людському організмі, який виконує понад 500 життєво важливих функцій, включаючи перетравлення білка, зберігання мінералів, вироблення жовчі та фільтрацію крові.

Про це пише e.vnexpress.net.

Однак захворювання печінки зростають у всьому світі, і коригування раціону відіграє ключову роль у підтримці здоров’я печінки.

Що їсти для здоров’я печінки

Броколі

Вона багата на сульфорафани, природні сполуки, які допомагають у процесах детоксикації печінки. Дослідження показало, що екстракт паростків броколі значно знижує рівень АЛТ (аланін-амінотрансферази) та γ-ГТФ (гамма-глутамілтранспептидази) у чоловіків із жировою хворобою печінки, що призводить до покращення функції печінки.

Броколі також може допомогти захистити від стеатотичної хвороби печінки, пов’язаної з метаболічною дисфункцією (MASL).

Буряк

Буряк містить беталаїни, сполуки, що відповідають за його насичений червоний колір. Ці беталаїни допомагають зменшити оксидативний стрес у печінці та сприяють її загоєнню.

За словами експертів, буряк особливо корисний для людей із захворюваннями печінки, такими як жирова дистрофія печінки. Метааналіз 2023 року показав, що добавки бурякового соку значно знижують рівень печінкових ферментів, таких як АЛТ та АСТ (маркери стресу печінки), у пацієнтів з неалкогольною жировою хворобою печінки.

Буряк також ефективний для покращення таких станів, як стеатоз печінки (накопичення жиру в печінці), і багатий на фолат і марганець, які підтримують метаболічні процеси печінки.

Артишоки

Артишоки — ще один потужний овоч, багатий на антиоксиданти. Вони містять поліфеноли, кверцетин, рутин, вітамін С, лютеолін та силімарин — сполуки, відомі тим, що захищають клітини печінки від окислювального пошкодження та борються із запаленням.

Артишоки також містять ціанурин, потужний антиоксидант, який допомагає регенерувати клітини печінки та покращує вироблення жовчі, що сприяє розщепленню жирів та виведенню токсинів.

