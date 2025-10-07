Що треба їсти восени, щоб не захворіти: 5 продуктів, які зміцнять імунітет і додадуть енергії

Восени та взимку наш організм переживає стрес: менше сонця, більше застуд, нестача вітамінів і руху. У цей період особливо важливо підтримати імунітет правильним харчуванням. Деякі продукти мають унікальну здатність зміцнювати захисні сили, очищати організм і давати заряд енергії, навіть коли за вікном сірість і холод. Розповідаємо, яка їжа допоможе залишатися здоровими, активними й мати гарний настрій восени та взимку.

Мед — справжня «жива аптечка». Він містить ферменти, вітаміни групи B, залізо, магній і природні антисептики. Кожного ранку розчиняйте чайну ложку меду у склянці теплої води з лимоном. Такий напій зміцнить імунітет, очистить організм і подарує енергію на тривалий проміжок часу. Не додавайте мед у гарячий чай, за температури вище 40°C він втрачає свої корисні властивості.

Цитрусові. Апельсини, мандарини, грейпфрути, лимони — природна профілактика застуди. Вони не лише збагачують організм вітаміном C, а й покращують настрій завдяки ефірним оліям. З’їдайте хоча б один цитрус на день або додавайте сік лимона у воду, салати та страви. Це простий спосіб підтримати здоров’я в сезон вірусних захворювань.

Капуста. Звичайна білокачанна, броколі чи квашена — капуста є одним із найкорисніших овочів для холодної пори. Вона містить вітамін C, клітковину та природні ферменти, які підтримують роботу шлунково-кишкового тракту і зміцнюють імунітет. Вживайте квашену капусту на гарнір або перекус — це натуральний пробіотик, який допомагає організму боротися з вірусами.

Морква та гарбуз. Помаранчеві овочі — це справжній скарб для шкіри, зору й імунної системи. Бета-каротин перетворюється в організмі на вітамін A, який допомагає клітинам захищатися від бактерій і вірусів. Пийте морквяно-яблучний сік, додавайте гарбуз у супи, запіканки та каші. Найкраще сік засвоюється з краплиною олії.