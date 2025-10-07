ТСН у соціальних мережах

Що треба їсти восени, щоб не захворіти: 5 продуктів, які зміцнять імунітет і додадуть енергії

Холодна пора року — випробування для імунітету. Однак є їжа, яка допоможе зберегти здоров’я, силу й гарне самопочуття. Тому її обов’язково треба додати до свого раціону.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Що треба їсти восени для міцного імунітету

Що треба їсти восени для міцного імунітету / © www.freepik.com/free-photo

Восени та взимку наш організм переживає стрес: менше сонця, більше застуд, нестача вітамінів і руху. У цей період особливо важливо підтримати імунітет правильним харчуванням. Деякі продукти мають унікальну здатність зміцнювати захисні сили, очищати організм і давати заряд енергії, навіть коли за вікном сірість і холод. Розповідаємо, яка їжа допоможе залишатися здоровими, активними й мати гарний настрій восени та взимку.

Які продукти зміцнюють імунітет і заряджають енергією: їх треба їсти восени та взимку

  • Мед — справжня «жива аптечка». Він містить ферменти, вітаміни групи B, залізо, магній і природні антисептики. Кожного ранку розчиняйте чайну ложку меду у склянці теплої води з лимоном. Такий напій зміцнить імунітет, очистить організм і подарує енергію на тривалий проміжок часу. Не додавайте мед у гарячий чай, за температури вище 40°C він втрачає свої корисні властивості.

  • Цитрусові. Апельсини, мандарини, грейпфрути, лимони — природна профілактика застуди. Вони не лише збагачують організм вітаміном C, а й покращують настрій завдяки ефірним оліям. З’їдайте хоча б один цитрус на день або додавайте сік лимона у воду, салати та страви. Це простий спосіб підтримати здоров’я в сезон вірусних захворювань.

  • Капуста. Звичайна білокачанна, броколі чи квашена — капуста є одним із найкорисніших овочів для холодної пори. Вона містить вітамін C, клітковину та природні ферменти, які підтримують роботу шлунково-кишкового тракту і зміцнюють імунітет. Вживайте квашену капусту на гарнір або перекус — це натуральний пробіотик, який допомагає організму боротися з вірусами.

  • Морква та гарбуз. Помаранчеві овочі — це справжній скарб для шкіри, зору й імунної системи. Бета-каротин перетворюється в організмі на вітамін A, який допомагає клітинам захищатися від бактерій і вірусів. Пийте морквяно-яблучний сік, додавайте гарбуз у супи, запіканки та каші. Найкраще сік засвоюється з краплиною олії.

  • Морська риба. Оселедець, скумбрія, лосось або сардини — це продукти, які не лише насичують, а й зміцнюють серце, судини та нервову систему. Омега-3 жирні кислоти зменшують запалення в організмі та підтримують здоров’я шкіри й мозку. Готуйте рибу 2-3 рази на тиждень, запікаючи або тушкуючи. Так ви отримаєте максимум користі без шкоди для фігури.

