Що треба з’їсти ввечері, щоб міцно спати вночі та прокинутися бадьорими: список продуктів

Що їсти перед сном, щоб міцно спати / © Freepik

Багато людей не можуть заснути, прокидаються посеред ночі та навіть не підозрюють, що причиною може бути те, що вони їдять перед сном. Насправді, вечеря має велике значення для якісного нічного відпочинку, адже певні продукти можуть сприяти розслабленню та виробленню гормонів, що відповідають за сон.

Банани багаті на магній і калій, ці мінерали заспокоюють та розслаблюють м’язи. Також банани містять триптофан — амінокислоту, з якої в організмі утворюється серотонін і мелатонін, гормони спокою та сну.

Тепле молоко. Склянка теплого молока — відомий традиційний засіб від безсоння. І не дарма, бо молоко також містить триптофан, а тепло сприяє релаксації. Якщо додати трохи меду, то ефект посилиться в рази.

Варене яйце. Невелика кількість білка допоможе не прокидатися від голоду вночі. Яйце — це ідеальне джерело якісного білка, який не обтяжує шлунок і стабілізує рівень цукру в крові.

Вівсянка та гречка. Крупи з низьким глікемічним індексом забезпечують стійке вивільнення енергії та сприяють синтезу мелатоніну. Каша на воді або з краплею молока — чудовий варіант для вечері.

Вишні та вишневий сік. Вишні — одне з небагатьох природних джерел мелатоніну. Невелика порція ягід чи склянка соку перед сном може допомогти швидше заснути та спати довше.

Мигдаль і волоські горіхи містять корисні жири та магній, які допомагають розслабитися. Вони також сприяють виробленню мелатоніну. Головне, не переїдати, достатньо 5-6 горіхів.