- Дата публікації
-
- Категорія
- Здоров’я
- Кількість переглядів
- 364
- Час на прочитання
- 2 хв
Що треба з’їсти ввечері, щоб міцно спати вночі та прокинутися бадьорими: список продуктів
Легка й поживна вечеря з продуктів, які сприяють сну, дозволить вам засинати без проблем і не перевантажувати свій організм уночі.
Багато людей не можуть заснути, прокидаються посеред ночі та навіть не підозрюють, що причиною може бути те, що вони їдять перед сном. Насправді, вечеря має велике значення для якісного нічного відпочинку, адже певні продукти можуть сприяти розслабленню та виробленню гормонів, що відповідають за сон.
Які продукти допомагають швидше заснути і добре відпочити: повний список
Банани багаті на магній і калій, ці мінерали заспокоюють та розслаблюють м’язи. Також банани містять триптофан — амінокислоту, з якої в організмі утворюється серотонін і мелатонін, гормони спокою та сну.
Тепле молоко. Склянка теплого молока — відомий традиційний засіб від безсоння. І не дарма, бо молоко також містить триптофан, а тепло сприяє релаксації. Якщо додати трохи меду, то ефект посилиться в рази.
Варене яйце. Невелика кількість білка допоможе не прокидатися від голоду вночі. Яйце — це ідеальне джерело якісного білка, який не обтяжує шлунок і стабілізує рівень цукру в крові.
Вівсянка та гречка. Крупи з низьким глікемічним індексом забезпечують стійке вивільнення енергії та сприяють синтезу мелатоніну. Каша на воді або з краплею молока — чудовий варіант для вечері.
Вишні та вишневий сік. Вишні — одне з небагатьох природних джерел мелатоніну. Невелика порція ягід чи склянка соку перед сном може допомогти швидше заснути та спати довше.
Мигдаль і волоські горіхи містять корисні жири та магній, які допомагають розслабитися. Вони також сприяють виробленню мелатоніну. Головне, не переїдати, достатньо 5-6 горіхів.
Листова зелень. Шпинат, салат і рукола містять велику кількість кальцію, який необхідний для вироблення мелатоніну. Додайте трохи зелені до вечері — і ваш організм краще налаштується на сон.