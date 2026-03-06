Що варто пити для здоров’я волосся, суглобів та шкіри: експерти назвали 6 корисних напоїв

Сік / © Associated Press

Колаген — один із головних білків, що підтримує пружність шкіри, здоров’я волосся та нормальну роботу суглобів. Однак із віком організм виробляє його менше, тому важливу роль відіграє раціон. Деякі напої можуть допомогти підтримати природне вироблення колагену.

Про це повідомило видання verywellhealth.

Кістковий бульйон

Кістковий бульйон вважається одним із найвідоміших джерел колагену. Оскільки цей білок природно міститься у тканинах тварин — зокрема в яловичині, курці та рибі — під час тривалого варіння він переходить у бульйон.

За даними досліджень, одна чашка такого бульйону може містити приблизно 4 грами колагену. Водночас точна кількість залежить від виду кісток і способу приготування.

Молоко

Молоко не є прямим джерелом колагену, проте містить повноцінний білок. Завдяки амінокислотам, зокрема проліну та гліцину, організм може використовувати молочні продукти для синтезу власного колагену.

Деякі дослідження свідчать, що ці сполуки можуть підтримувати еластичність шкіри та здоров’я суглобів.

Соєве молоко

Для людей, які не споживають молочні продукти, альтернативою може бути соєве молоко. Воно також містить повноцінний білок і ізофлавони.

Наукові роботи припускають, що ці речовини можуть стимулювати вироблення колагену та позитивно впливати на стан шкіри, зокрема зменшувати ознаки фотостаріння.

Зелений сік

Напої з листової зелені — шпинату, капусти кейл, мангольду або листової капусти — містять вітамін С, амінокислоти та інші поживні речовини, які беруть участь у синтезі колагену.

Дослідження показують, що зелені овочі можуть сприяти регенерації тканин і уповільненню процесів старіння шкіри. Водночас під час віджимання соку частина поживних речовин може втрачатися.

Цитрусовий сік

Цитрусові фрукти багаті на вітамін С — один із ключових елементів, необхідних для утворення колагену. Саме дефіцит цього вітаміну може призводити до проблем із загоєнням ран.

Деякі експериментальні дослідження на тваринах також показали, що цитрусові соки можуть мати антивіковий ефект, зокрема сприяти зменшенню зморшок. Однак для підтвердження цього впливу потрібні додаткові дослідження на людях.

Ягідні смузі

Полуниця, малина та ожина містять багато вітаміну С, тому смузі на їхній основі можуть допомогти підтримати синтез колагену.

Деякі дослідження також вказують, що регулярне споживання ягід може сприяти загоєнню шкіри та підвищенню рівня колагену.

Що ще допомагає підтримувати колаген

Окрім раціону, на рівень колагену впливає спосіб життя. Фахівці радять:

дотримуватися збалансованого харчування з достатньою кількістю білка

обмежувати доданий цукор

висипатися

контролювати рівень стресу

не курити та обмежувати алкоголь

захищати шкіру від надмірного сонячного впливу

Також інколи використовують добавки з колагеновими пептидами у формі капсул або порошку. Втім перед їхнім прийманням варто проконсультуватися з лікарем.

