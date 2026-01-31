Що варто їсти для довголіття: 7 продуктів, що допомагають старіти здоровіше

Авокадо та помідори / © Unsplash

Регулярне вживання продуктів з антиоксидантами та протизапальними властивостями може допомогти підтримувати шкіру та загальне здоров’я під час старіння. Чарівної «антивікової дієти» не існує, але експерти називають сім продуктів, які демонструють найбільш переконливі ефекти.

Про це повідомило видання Verywellhealth.

Авокадо

Авокадо давно стало інгредієнтом у косметиці, але дослідження показують і харчові переваги. У невеликому експерименті, опублікованому в журналі Cosmetic Dermatology, жінки, які щодня їли авокадо протягом восьми тижнів, мали помітне покращення еластичності та пружності шкіри. Це пов’язують із вмістом мононенасичених жирів та каротиноїдів — антиоксидантів, що зменшують вплив окислювального стресу.

Помідори

Помідори містять вітамін С та низку антиоксидантів. Дослідження 2001 року показало, що регулярне вживання томатної пасти підвищує стійкість шкіри до сонячних опіків уже за три місяці. Експерти пояснюють це захисною дією природних пігментів.

Ягоди

Полуниця, чорниця, малина й ожина містять антиоксиданти, що можуть зменшувати пошкодження шкіри від ультрафіолету й забруднення. Попередні роботи також пов’язують ягоди зі зниженням ризику серцевих хвороб і деяких видів раку.

Темний шоколад

Шоколад із вмістом какао від 70% може сприяти кращому кровотоку в шкірі й забезпечувати певний захист від впливу ультрафіолету. Молочний шоколад такого ефекту не має, а надлишок цукру, навпаки, може прискорювати появу зморшок.

Зелений чай

Зелений чай насичений поліфенолами, які можуть зменшувати запалення та допомагати захищати клітини від пошкоджень. Сполука EGCG продемонструвала здатність зменшувати запаленість шкіри та вплив бактерій, що спричиняють акне. Водночас фахівці наголошують: потрібні додаткові дослідження, щоб визначити оптимальні кількості чаю.

Жирна риба

Лосось, сардини та інша жирна риба є джерелами омега-3 кислот, які підтримують здоров’я серця та можуть допомогти уповільнити вікову втрату м’язової маси. Дієтологи наголошують: достатня кількість білка — ключовий фактор для підтримки тканин з віком.

Мигдаль

Мигдаль містить корисні жири та клітковину й може стати частиною антивікового раціону. Дослідження 2021 року показало, що щоденне вживання мигдалю може зменшувати зморшки та пігментацію у жінок у постменопаузі. Учені наголошують, що потрібні додаткові дані для ширших висновків.

Загалом саме продукти з антиоксидантними та протизапальними властивостями найкраще допомагають захистити шкіру від окисного ушкодження. Водночас ключовим залишається не окремий «чарівний» інгредієнт, а регулярне вживання цільних продуктів і збалансований раціон.

