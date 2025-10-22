Що варто їсти, щоб мати ідеальний зір: експерти назвали несподіваний перелік продуктів, де немає моркви

Експерти назвали продукти, які покращують зір / © Credits

Тканини наших очей активно споживають кисень, і це може спричинити оксидативний стрес, який пошкоджує клітини та викликає хвороби. На щастя, певні речовини, як-от цинк і вітамін А, допомагають ефективно виводити ці шкідливі елементи. Фахівці наголошують, що харчування є ключем до здоров’я очей.

Про це пише Daily Express.

Провідний дослідник здоров’я очей, професор Джон Нолан (засновник Ірландського центру досліджень харчування), підкреслює прямий зв’язок між нашим раціоном та станом зору.

Спільно з дієтологинею Сьюзі Сойєр, професор Нолан розповів, як варто змінити харчування аби подбати про зміцнення здоров’я очей. Дивно, але морква до їхнього списку ключових рекомендацій не потрапила.

Частіше вживайте болгарський перець та помідори

Ці барвисті овочі отримують свої яскраві відтінки від каротиноїдів — це жиророзчинні пігменти, які наш організм не може виробляти природним шляхом. Вони діють як антиоксиданти та оптичні фільтри.

Каротиноїди сприяють захисту сітківки ока від потенційно шкідливого синього світла, що може спричиняти кумулятивні ушкодження. Крім того, дослідження свідчать, що такі окуляри зменшують навантаження на кришталик і можуть слугувати профілактикою розвитку катаракти.

Відмовтеся від фруктового соку — замініть їх на ківі та ягід

Ківі та ягоди містять багато вітаміну С, який захищає желеподібну речовину, що знаходиться всередині ока. Ця частина органу зору значною мірою залежить від водорозчинного вітаміну С для підтримки своєї структури.

Експерти також радять замінювати фруктові соки цілими фруктами через високий вміст цукру в соках. Дієта з великою кількістю цукру може пошкодити кровоносні судини сітківки, що потенційно веде до розвитку таких хвороб, як глаукома.

Не забудьте вживати яйця, молоко та сир

Молочні продукти багаті не тільки на кальцій. Вони також містять значну кількість каротиноїдів, а також вітамінів А та В2.

Обирайте лосось замість тріски

Рибні страви можуть негативно впливати на ваші очі, залежно від того, який вид риби ви обрали. Проста заміна білої риби на жирну може мати значні переваги.

Експерти радять обирати лосось та скумбрію, які багаті на омега-3 жирні кислоти. Вони необхідні для жирової частини ока, підтримують зорову функцію та профілактику захворювань, а також ефективно допомагають зменшити запалення.

Водночас фахівці радять замінити рослинну олію на олію авокадо, яка багата на вітамін А та лютеїн.

Ці поживні речовини допомагають захистити макулу (центральна ділянка сітківки ока — Ред.) та зменшити запалення в оці, подібно до відомої моркви.

Також експерти зазначають, що варто смажити овочі, замість того, аби готувати їх на пару. За словами фахівців, запікання або смаження їжі на оливковій олії або інших оліях може допомогти вашому організму засвоювати каротиноїди, які необхідні для здоров’я очей.

