Татуювання на руці

Вчені пояснили, що відбувається з фарбою для татуювань в організмі, і вказали на можливі ризики розвитку раку.

Про це пише LADbible.

Дослідження, присвячені татуюванням і їхньому потенційному зв’язку з онкологічними захворюваннями, останніми роками набирають обертів.

Колись татуювання асоціювалися переважно з маргінальними групами, однак сьогодні вони стали масовим явищем. Втім, питання безпеки татуювань залишається відкритим.

Після введення фарби під шкіру організм одразу реагує на неї як на чужорідну речовину, запускаючи запальний процес. У відповідь активується імунна система, а частинки пігменту стають мішенню для імунних клітин і можуть транспортуватися до лімфатичної системи.

Що стосується ризиків, більшість людей знають про короткострокові наслідки — алергічні реакції, інфекції або ускладнення через недостатню стерильність обладнання. Проте дедалі більше уваги приділяється можливим довгостроковим наслідкам.

Зокрема, останніми роками активізувалися дослідження, що вивчають зв’язок між татуюваннями та раком.

Так, 2024 року науковці з Лундського університету у Швеції виявили можливий зв’язок між татуюваннями та лімфомою. У дослідженні, яке охопило майже 12 тисяч осіб, з’ясувалося, що 21% пацієнтів із лімфомою мали татуювання.

«Врахувавши інші відповідні фактори, такі як куріння та вік, ми виявили, що ризик розвитку лімфоми був на 21 відсоток вищим серед тих, хто мав татуювання. Важливо пам’ятати, що лімфома — це рідкісне захворювання і що наші результати стосуються саме цієї групи», — сказала керівниця дослідження Крістель Нільсен.

Вона додала: «Ми ще не знаємо, чому так сталося. Можна лише припустити, що татуювання, незалежно від розміру, спричиняє в організмі слабке запалення, яке, зі свого боку, може спровокувати рак. Отже, ситуація є складнішою, ніж ми спочатку думали».

За словами дослідниці, саме запальна реакція організму на фарбу може відігравати ключову роль, однак ці висновки потребують подальшого вивчення.

Водночас уже через рік той самий університет провів ще одне дослідження, цього разу щодо зв’язку татуювань із плоскоклітинним раком шкіри, і не виявив суттєвої залежності.

«Наші результати вказують на те, що в імунній системі може відбуватися щось, і тому ми зараз продовжуємо досліджувати можливі зв’язки між татуюваннями та аутоімунними захворюваннями, такими як псоріаз і захворювання щитовидної залози, в яких також бере участь імунна система», — додав Нільсен.

Інші наукові установи також досліджують це питання. Зокрема, Всесвітня організація охорони здоров’я повідомляє, що фахівці Міжнародного агентства з дослідження раку (IARC) дійшли несподіваного висновку: у людей із великою кількістю татуювань ризик розвитку раку шкіри може бути навіть нижчим, ніж у тих, хто не має татуювань.

Водночас Американська академія дерматології застерігає, що татуювання можуть ускладнювати ранню діагностику раку шкіри, адже іноді маскують родимки та інші потенційно небезпечні зміни.

