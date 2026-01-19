Що відбувається з мозком і організмом, якщо щовечора лягати спати в один і той самий час

Сон / © iStock

Багато хто звик прокидатися за будильником в один і той самий час через роботу чи навчання, проте час відходу до сну часто залишається хаотичним. Експерти зі сну стверджують: саме стабільний час засинання є ключем до здоров’я мозку та метаболізму.

Про це розповів клінічний психолог Майкл Дж. Бреус, пише видання Realsimple.

Чому хаотичний сон — це «соціальний джетлаг»

Доктор Майкл Дж. Бреус, клінічний психолог та член Американської академії медицини сну, зазначає, що нерегулярний графік змушує організм працювати на межі можливостей. Навіть якщо ви спите достатню кількість годин, але лягаєте в різний час, виникає ефект «соціального джетлагу».

«Дослідження показують, що значні коливання в часі засинання серйозно погіршують метаболічне здоров’я. Це підвищує ризики діабету, серцево-судинних захворювань та ожиріння, навіть якщо загальна тривалість сну не змінюється», — пояснює доктор Бреус.

Вплив на психіку та когнітивні функції

Доктор Патриція Діксон наголошує, що нестабільний режим руйнує здатність мозку регулювати настрій. Побічні ефекти включають:

Підвищену тривожність та дратівливість.

Труднощі з концентрацією та «туман у голові».

Погіршення пам’яті.

Поверхневий сну з частими пробудженнями.

30-денний челендж та етапи трансформації організму

Якщо ви вирішите лягати спати в один і той самий час (з похибкою не більше 30-60 хвилин), ось що чекає на ваш організм:

Тижні 1-2: Переналаштування біологічного годинника

Перші два тижні — це період адаптації. Мозок починає «перепрошивати» циркадні ритми. За словами ліцензованої консультантки з психічного здоров’я Мередіт Бірдмор, саме на цьому етапі з’являється відчуття психологічної стабільності. «Для людей у стані стресу чи вигорання передбачуваність сну стає опорою. Коли мозок знає, що відпочинок гарантований у конкретний час, він перестає шукати небезпеку, що знижує рівень кортизолу», — зазначає експертка.

Тижні 3-4: Пік продуктивності та метаболічний буст

Наприкінці місяця ви відчуєте реальні фізичні зміни:

Стабілізація апетиту: Регуляція циркадних ритмів знижує тягу до шкідливої їжі.

Глибока фаза сну: Сон стає якіснішим, а пробудження — легшим.

Когнітивний прорив: Покращується увага та виконавчі функції мозку.

Найголовніше, що 30 днів достатньо, щоб відчути переваги, але справжня магія починається, коли цей графік стає вашим стилем життя.

