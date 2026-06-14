Що відбувається з мозком, коли ми спимо під дією кави

Багато людей уже не можуть уявити своє життя без кави / © unsplash.com

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Навіть якщо ви швидко засинаєте після кави, кофеїн діє як прихований стимулятор. Він блокує хімічні сигнали втоми в мозку, що змушує його працювати вночі.

Про це пише SciTechDaily.

Кофеїн добре відомий здатністю підвищувати пильність і зменшувати відчуття втоми. Але експерти застерігають: цей денний бонус може мати наслідки.

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Дослідження показують: вплив кофеїну не завжди проявляється як коротший сон чи проблеми із засинанням. Часто головний удар припадає саме на якість глибокого сну.

За словами професорка Курпас, навіть коли тривалість сну виглядає нормальною, кофеїн може зменшувати повільнохвильову активність і зміщувати картину ЕЕГ у бік більш «бадьорого» мозку. Тобто тіло лежить у ліжку, очі заплющені, але мозок відпочиває не так глибоко, як мав би.

Через це людина може провести у ліжку свої звичні вісім годин, відчувати, що «спала добре», але фактично отримати менше відновних переваг глибокого сну.

Професорка наголошує: суб’єктивне враження від сну не завжди збігається з тим, що показують нейрофізіологічні записи. Людина може не пам’ятати дрібних пробуджень і не помічати зменшення глибокого сну, тоді як ЕЕГ це чітко фіксує.

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Разом із тим учені наголошують, що для багатьох людей кава залишається компромісом між бадьорістю вдень та якісним сном уночі. Період напіввиведення кофеїну з організму може становити від двох до десяти годин залежно від індивідуальних особливостей людини.

Скільки кави можна пити на день

Вміст кофеїну в каві може коливатися від 50 до 400 мг на чашку. В середньому горнятко напою об’ємом 240 мл містить близько 100 мг кофеїну.

Науковці стверджують: до 400 мг кофеїну на день є безпечною межею для більшості здорових дорослих людей. Тобто теоретична безпечна добова норма кави для здорового організму — 4 чашки (945 мл).

Водночас потрібно пам’ятати, що кофеїн міститься в інших напоях чи продуктах, як-от чай, шоколад, енергетичні напої та деякі медикаменти. Їх надмірне споживання разом з кавою може призвести до перевищення добової норми кофеїну.

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Раніше вчені з’ясували, що кава, випита у вечірній або нічний час, може не лише порушувати сон, а й впливати на імпульсивність та схильність до ризикованої поведінки.

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