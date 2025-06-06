Що відбувається з організмом, якщо не їсти протягом 3 днів

Голодування / © ТСН.ua

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Відмова від їжі на 36 годин може призвести до досить значних змін в організмі. Головне, що організм почне спалювати запаси жиру для отримання енергії.

Як повідомляє Lad Bible, симуляція, створена Gravity Transformation, показала, що відбувається з організмом, якщо обходитися без їжі цілих три дні.

Видання опублікувало погодинні зміни діяльності організму людини, яка наважилася на таке тривале голодування.

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6-10 годин без їжі

Більшість вуглеводів, що залишилися від попередніх прийомів їжі, будуть використані як паливо. У відповідь підшлункова залоза виділятиме глюкагон, гормон, який змушує організм вивільняти накопичену глюкозу з печінки та м’язів.

Рівень гормонів голоду, таких як грелін, також підвищиться, що змусить відчувати сильніший голод.

Це найважчий момент голодування, коли важко стриматися від того, щоб вгамувати голод.

10 годин голодування

Через 10 годин гіпофіз посилить вироблення гормону росту людини, що допоможе відтермінувати втрату м’язів набагато довше, ніж більшість людей може подумати. Температура тіла також може знизитися.

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16 годин голодування

Через 16 годин організм стане більше залежним від спалювання жиру для отримання енергії. Приблизно в цей час почнеться аутофагія — процес, під час якого організм перероблятиме будь-яке «сміття», яке він знайде, таке як пошкоджені білки, бактерії або дисфункціональні клітини.

Одна доба без їжі

Через 24-32 години в організмі закінчиться глікоген, і він стане «повністю залежним» від власних жирових запасів для отримання енергії, водночас значно зменшуючи швидкість розщеплення білка, щоб зберегти м’язову тканину.

Два дні голодування

Саме в цей час приходить відчуття переваги, оскільки людина помічає покращення настрою, уваги та спокою.

Три дні голодування

Три дні, здається, є межею голодування, оскільки саме тут може почати проявлятися дефіцит поживних речовин. Обходитися без їжі більше трьох днів точно не слід.

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«Якщо ви хочете бути в безпеці, просто їжте, коли ви голодні. Але якщо ви зацікавлені в тому, щоб спробувати поститися, важливо проконсультуватися з лікарем, перш ніж робити будь-які різкі зміни у своєму раціоні», — застерегли у виданні.

Нагадаємо, дослідники виявили, що періодичне голодування за схемою 4:3 може бути ефективнішим, ніж постійний підрахунок калорій.