Наслідки недосипання

Багато зірок відверто зізнаються, що сплять по кілька годин на добу. Ріанна, наприклад, каже, що їй вистачає трьох-чотирьох годин, а акторка Сідні Свіні — лише двох. Водночас відомий шеф Джеймі Олівер визнає, що вже десять років має «найгірші стосунки зі сном» і називає це небезпечним.

Про це йеться у матеріалі metro.

Втім, лікарі нагадують: дорослій людині потрібно від семи до дев’яти годин сну щоночі, і хронічний його брак може мати серйозні наслідки.

Згідно з останніми дослідженнями, середня тривалість сну британців становить лише шість годин і 50 хвилин, що означає дефіцит у понад 400 годин на рік. Половина опитаних зізналися, що іноді сплять не більше чотирьох годин.

Ослаблений імунітет

Під час сну організм активно виробляє цитокіни — білки, що допомагають боротися з інфекціями.

Як пояснює консультантка з психології та сну доктор Сью Пікоук, при нестачі сну вироблення цитокінів знижується, що робить людину більш вразливою до хвороб і уповільнює одужання.

Дослідження 2023 року також довело: сон менше шести годин на добу знижує ефективність вакцинації, особливо у чоловіків віком 18–60 років.

Зростання тривожності

Фахівці кажуть, що брак сну і тривога утворюють замкнене коло — одне підсилює інше.

«Мозок переходить у режим „бий або тікай“, і людині складно заснути», — пояснює доктор Пікоук.

Тривале недосипання може призвести до дратівливості, втрати мотивації та емоційного виснаження.

Порушення гормонального балансу та збільшення ваги

Як зазначає доктор Катаріна Ледерле, фахівчиня зі сну, нестача відпочинку впливає на гормон щитоподібної залози (TSH), що може спричиняти порушення менструального циклу у жінок.

Також під час сну регулюються гормони кортизол, лептин і грелін, які контролюють апетит. При тривалому недосипанні вони виходять із балансу, що стимулює переїдання та набір ваги.

Зниження продуктивності

Дослідження у США показало, що працівники, які сплять у середньому п’ять годин, втрачають понад два робочі дні на рік через низьку концентрацію, втому та помилки. Недосипання погіршує пам’ять, увагу та здатність приймати рішення.

Інші ризики для здоров’я

Нестача сну підвищує ризик розвитку серцево-судинних захворювань, інсульту, діабету й навіть хвороби Альцгеймера.

Фахівці наголошують: якщо ви регулярно спите менше шести годин — це вже не звичка, а загроза для здоров’я.

