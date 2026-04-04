Регулярне вживання кави може бути пов’язане з кращими показниками здоров’я печінки, зокрема — зі зниженням ризиків хронічних захворювань. Водночас ефект залежить від кількості напою, способу його приготування та індивідуальних особливостей організму.

Про це повідомило видання Verywellhealth.

За наявними даними, вживання приблизно трьох-чотирьох чашок кави на день асоціюється з меншою кількістю проблем із печінкою. Зокрема, йдеться про уповільнення процесів рубцювання тканини (фіброзу), зниження ризику цирозу та гепатоцелюлярної карциноми — найпоширенішої форми раку печінки. Також дослідження фіксують нижчий ризик смертності, пов’язаної з хронічними захворюваннями печінки.

У великому дослідженні британського біобанку встановили, що в людей, які п’ють каву, ризик смерті від хронічних хвороб печінки був приблизно на 49% нижчим, ніж у тих, хто не вживає цей напій. Водночас подібний ефект спостерігався як для кави з кофеїном, так і без нього.

Можливий захисний вплив кави пояснюють її складом. Йдеться про кофеїн, антиоксиданти (зокрема хлорогенову кислоту), а також біоактивні сполуки — кафестол і кахвеол. Вони можуть впливати на зменшення запалення, оксидативного стресу та пошкодження клітин печінки.

Разом із тим дослідники наголошують: значна частина доказів отримана з лабораторних досліджень і експериментів на тваринах. Тому для підтвердження цих ефектів у людей потрібні додаткові дослідження.

Щодо метаболічно асоційованої жирової хвороби печінки (MAFLD), результати не є однозначними. Аналіз дослідження 2021 року не виявив чіткого зв’язку між вживанням кави та зниженням ризику розвитку цієї хвороби в загальній популяції. Водночас серед людей, які вже мають MAFLD, споживання кави було пов’язане з приблизно на 35% нижчим ризиком значного фіброзу печінки. Це означає, що напій може не запобігати накопиченню жиру, але пов’язаний із повільнішим прогресуванням ушкоджень.

Кава також пов’язана зі зниженням ризику розвитку цирозу — тяжкого ураження печінки, яке виникає внаслідок тривалого пошкодження тканин. Окремі дослідження вказують і на можливий захисний ефект проти раку печінки: вищий рівень споживання кави асоціюється з нижчим ризиком гепатоцелюлярної карциноми. Втім, ці результати також потребують подальшого підтвердження.

Важливу роль відіграє спосіб приготування напою. Нефільтрована кава (наприклад, у френч-пресі або з металевими фільтрами) містить більше кафестолу та кахвеолу — сполук, які можуть підвищувати рівень холестерину ЛПНЩ. Кава, відфільтрована через паперовий фільтр, містить менше цих речовин, що зменшує вплив на рівень холестерину, але може частково знижувати деякі корисні ефекти для печінки.

Дослідники також звертають увагу на безпечні норми споживання кофеїну. Для більшості здорових дорослих рекомендована межа — до 400 мг кофеїну на день, що відповідає приблизно двом-трьом чашкам кави об’ємом близько 350 мл залежно від способу приготування. Під час вагітності та грудного вигодовування цей показник знижують до 200 мг на добу.

Водночас варто враховувати додаткові чинники. Додавання великої кількості цукру або жирних вершків може зменшувати потенційну користь напою та впливати на масу тіла. Крім того, людям із певними станами — зокрема аритмією, підвищеним тиском, безсонням або захворюваннями шлунково-кишкового тракту — рекомендують узгоджувати споживання кави з лікарем.

Нагадаємо, кава може знижувати засвоєння вітамінів і мінералів, якщо вживати їх одночасно. Фахівці назвали добавки, які найчастіше втрачають ефективність через кофеїн.