Що відбувається з печінкою, якщо щодня пити дієтичну газовану

Дієтичні газовані напої не шкодять печінці безпосередньо, як це роблять алкоголь, вірусний гепатит чи токсичні речовини. Однак їх регулярне й надмірне вживання може опосередковано впливати на орган і підвищувати ризик розвитку метаболічно пов’язаної стеатотичної хвороби печінки (MASLD).

Одним із можливих механізмів є зміни в кишковому мікробіомі. Надлишок штучних підсолоджувачів — таких як аспартам, сукралоза чи сахарин — може порушувати баланс бактерій у кишківнику. Це здатне призводити до підвищеної проникності його стінок: у кров потрапляють запальні речовини, які через ворітну вену досягають печінки та сприяють запаленню. Воно вважається одним із важливих чинників ризику накопичення жиру в печінці та її подальшого ушкодження.

Інший аспект — вплив на інсулінову чутливість. Частина досліджень свідчить, що штучні підсолоджувачі іноді можуть спричиняти підвищення рівня інсуліну, що з часом здатне призвести до інсулінорезистентності. У такому стані клітини гірше реагують на інсулін, а рівень глюкози в крові зростає. Це один із основних чинників розвитку MASLD, оскільки сприяє відкладенню жиру в печінці. Найвищі ризики спостерігають у людей із ожирінням або діабетом 2 типу. Водночас науковці підкреслюють: результати досліджень залишаються неоднозначними й потребують уточнення.

Також звертають увагу на поведінкові та нейробіологічні ефекти. Напої без цукру можуть впливати на відчуття голоду й насичення. Солодкий смак без калорій не повністю активує систему винагороди мозку, через що може зростати потяг до солодкого. Крім того, можливе вивільнення інсуліну без фактичного надходження цукру, що також пов’язують із підвищеним апетитом. Додаткову роль може відігравати запалення, пов’язане з підвищеною проникністю кишківника: воно може впливати на сигнали ситості або реакцію організму на грелін. У підсумку це може сприяти переїданню, набору ваги та підвищенню ризику жирової хвороби печінки.

Великі спостережні дослідження також фіксують зв’язок між такими напоями та захворюваннями печінки. Зокрема, десятирічне дослідження за участю понад 123 тисяч людей показало: щоденне споживання понад 330 г солодких або дієтичних напоїв пов’язане зі зростанням ризику MASLD на 60% і 50% відповідно. Водночас дослідники наголошують: це не прямий причинно-наслідковий зв’язок, адже такі люди часто мають інші фактори ризику, зокрема раціон із великою кількістю оброблених продуктів.

Окремо зазначається, що дієтичні напої можуть бути менш шкідливими, ніж звичайна солодка газована вода, яка містить кукурудзяний сироп із високим вмістом фруктози. Фруктоза швидко перетворюється в печінці на жир, що сприяє розвитку стеатозу, який може прогресувати до цирозу або раку печінки.

Загалом, за наявними даними, помірне споживання — наприклад, одна банка дієтичної газованої води на день — не становить суттєвого ризику для здорової людини. Водночас людям із ожирінням, неконтрольованим діабетом або вже наявними захворюваннями печінки радять узгоджувати безпечний рівень споживання з лікарем.

