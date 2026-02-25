Що відбувається з тілом, якщо пити еспресо щодня: відповідь експертів

Еспресо

Щоденна чашка еспресо може додати енергії, забезпечити антиоксидантами та навіть впливати на рівень цукру в крові. Водночас надлишок кофеїну здатен спричинити безсоння, тривожність і проблеми із серцем. Що насправді відбувається з тілом, якщо пити каву регулярно — відповіли експерти.

Про це повідомило видання verywellhealth.

Еспресо — це концентрований вид кави, який містить близько 64 мг кофеїну в одній порції (30 мл). Завдяки цьому напій швидко підвищує бадьорість і допомагає зосередитися. Водночас він є джерелом антиоксидантів, магнію та вітаміну B2 (рибофлавіну), а також поліфенолів — рослинних сполук, що зменшують окислювальний стрес.

Невелика кількість кофеїну здатна покращити пильність, швидкість реакції та здатність до концентрації. У короткостроковій перспективі еспресо допомагає зменшити втому та дає відчутний приплив енергії.

Дослідження показують, що кофеїн може покращувати спортивні результати. Зокрема, як низькі, так і високі дози еспресо підвищували показники стрибків і координацію у втомлених спортсменів. Вища доза мала більш виражений ефект.

Регулярне помірне споживання кави пов’язують із кращим контролем рівня глюкози в довгостроковій перспективі та зниженням ризику розвитку діабету 2 типу. Водночас кофеїн може тимчасово підвищувати рівень цукру в крові. Окремі компоненти кави, зокрема хлорогенова кислота, можуть сприяти покращенню обміну глюкози.

Нефільтрована кава, зокрема еспресо, може незначно підвищувати рівень «поганого» холестерину (ЛПНЩ). Це пов’язано з дитерпенами — речовинами, які частково затримуються у фільтрованій каві. У дослідженнях вживання 3–5 порцій еспресо на день асоціювалося зі зростанням загального холестерину.

Надмірне споживання або підвищена чутливість до кофеїну можуть спричинити:

нервозність і тривожність;

безсоння;

прискорене серцебиття;

підвищення артеріального тиску;

нудоту, печію чи розлад шлунка;

головний біль.

Регулярне вживання кави пов’язують із можливим зниженням ризику метаболічного синдрому, жовчнокам’яної хвороби, а також із підтримкою когнітивних функцій. Кофеїн стимулює вироблення дофаміну, що може позитивно впливати на настрій, однак не є лікуванням депресії.

Більшість здорових дорослих можуть споживати до 400 мг кофеїну на день — це приблизно три-чотири стандартні чашки кави. Вагітним радять обмежити споживання до 200 мг на добу. Дітям до 12 років кофеїн не рекомендований, а підліткам — не більше 100 мг на день.

Варто враховувати й додаткові інгредієнти. Сиропи, вершки та цукор можуть значно збільшити калорійність напою.

Фахівці радять спостерігати за реакцією власного організму: якщо з’являються проблеми зі сном або тривожність, кількість еспресо варто зменшити або перейти на безкофеїнові варіанти.

Нагадаємо, регулярне вживання кількох чашок кави може бути корисним не лише для бадьорості. Нове дослідження вказує: люди, які п’ють 3–4 порції напою щодня, мають молодший біологічний вік та потенційно повільніше старіють.