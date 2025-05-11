Що відбувається з тілом, якщо регулярно вживати оливкову олію: пояснення вчених

Яка користь оливкової олії / © Freepik

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Цей золотавий продукт, як наголошують вчені, буквально переповнений корисними жирами і сполуками з потужними протизапальними й антиоксидантними властивостями, які здатні творити чудеса для організму людини. Розповідаємо, яка користь оливкової олії для здоров’я і чому її варто регулярно вживати, посилаючись на ресурс Verywellhealth.

Яка користь оливкової олії: чому її треба додати до свого щоденного раціону

Нівелює ризики появи серцево-судинних захворювань. Науковці довели, що люди, які вживають по пів столової ложки оливкової олії щодня, не мають проблем зі здоров’ям серця та судин. Вчені називають продукт справжнім щитом від інсульту. Також дослідження підтверджують: люди, які регулярно вживали по півтори ложки оливкової олії після перенесеного інсульту, демонстрували значні поліпшення вже через три місяці.

Допомагає у боротьбі проти хвороби Альцгеймера. Фенольні сполуки, які містяться в оливковій олії холодного віджимання, здатні протистояти хворобі Альцгеймера, зменшуючи утворення бета-амілоїдних бляшок, що є причиною старечої недуги.

Знижує ризик діабету ІІ типу. Оливкова олія здатна покращувати контроль цукру в крові у людей, хворих на діабет ІІ типу. А все завдяки поліфенолам та омега-3, які містяться в достатній кількості в олії першого віджимання.

Допомагає лікувати ревматоїдний артрит. Вчені довели, що регулярне вживання оливкової олії та горіхів значно знижує активність запальних процесів та прогрес захворювання на ревматоїдний артрит. Повне одужання від цієї хвороби, за словами вчених, спостерігалося навіть у пацієнтів із важкою формою РА.

Зменшує ризик появи депресії. Науковці говорять, що за щоденного вживання двох столових ложок оливкової олії упродовж 30 днів покращується стан пацієнтів навіть із важкою депресією.

Налагоджує роботу кишківника. Медичні експерти наголошують, що середземноморська дієта із включенням 40 грамів оливкової олії щодня (близько 3 столових ложок) помітно покращує склад мікробіома кишечника. Омега-3, омега-6, омега-9 та антиоксиданти, які містяться в оливковій олії, мають потужну протизапальну дію, тому продукт може попередити виразкові хвороби та коліт. Оливкова олія першого віджимання нівелює ризики появи закрепів та здуття живота.

Однак варто пам’ятати, що оливкова олія — це висококалорійний продукт, столова ложка містить 124 ккал. Тому рекомендується вживати її в розумних кількостях, оскільки зловживання продуктом може спровокувати стрімкий набір зайвої ваги.