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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Здоров’я
Кількість переглядів
417
Час на прочитання
1 хв

Що відбувається з тілом, якщо щодня пити склянку кефіру

Кефір — це корисний кисломолочний продукт, який можна включати в раціон фактично кожного дня.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Кефір допомагає вирішити багато проблем з організмом

Кефір допомагає вирішити багато проблем з організмом / © Freepik

Кефір вважається одним із найдавніших і найпопулярніших кисломолочних напоїв у світі. Напій є джерелом багатьох поживних речовин — білків, жирів, вуглеводів, кальцію.

Розповідаємо про переваги вживання кефіру щодня

Зміцнює імунітет

Кефір відноситься до пробіотиків — продуктів, які містять у своєму складі непатогенні, тобто нешкідливі, мікроорганізми, сприятливо впливають на організм людини зсередини. Зокрема, міститься в кефірі полісахарид кефірних грибків, підвищує захисний імунітет, має протимікробну дію.

Стимулює травлення

Кефір радять пити пацієнтам після лікування антибіотиками і розладів ШКТ. Цей продукт є надійним помічником у справі відновлення мікрофлори кишечника. Вживаючи склянку кефіру в день, можна значно поліпшити своє травлення — це стане наслідком того, що в кишківнику завдяки кефіру збільшиться кількість корисних бактерій.

Сприяє схудненню

Кефір добре підходить для вживання на вечерю. У ньому міститься білок, який не дасть розгулятися голоду, а також присутні пептиди, які сприяють розщепленню жирних кислот і зменшують обсяги тіла.

Захищає від гіпертонії

Полісахарид в складі кефіру допомагає знизити рівень кров’яного тиску і сироваткового холестерину.

Омолоджує шкіру

Під час регулярного вживання кефіру поліпшується стан шкіри обличчя. Вона стає більш захищеною від висипань, поліпшуються її колір і пружність.

Раніше ми писали, як і коли краще пити кефір. Більше про це читайте у новині.

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Дата публікації
Кількість переглядів
417
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