Що відбувається з тілом після удару блискавки: вчені виявили приховану небезпеку

Блискавка / © unsplash.com

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Удар блискавки може залишити приховані ушкодження серця навіть у тих випадках, коли одразу після інциденту людина не відчуває жодних тривожних симптомів. Такого висновку дійшли польські дослідники, які проаналізували наслідки трагедії на горі Гевонт 2019 року. За їхніми даними, блискавка здатна уражати не лише шкіру, а й серцевий м’яз.

Про це повідомило видання Egeszseg Kalauz.

Дослідження провели фахівці медичного факультету Ягеллонського університету в Кракові, Татранської добровільної гірської рятувальної служби (TOPR) та міжнародна група науковців.

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Поштовхом до роботи стала трагедія у серпні 2019 року на горі Гевонт у Польщі. Під час грози блискавка влучила в металевий хрест на вершині, де перебували сотні туристів. Внаслідок інциденту постраждало понад 130 людей, ще четверо загинуло. Частина людей зазнала прямого удару блискавки, інші дістали травми через бічний електричний розряд або струм, що поширився землею.

Під час дослідження вчені працювали за трьома напрямами. Одна команда відновлювала розташування людей у момент удару блискавки, інша аналізувала поширення електричного струму між потерпілими, а третя вивчала медичні карти, результати лабораторних аналізів та обстежень. Це допомогло зіставити механізм ураження з характером отриманих травм.

Одним із головних показників став рівень тропоніну — білка, який свідчить про ушкодження серцевого м’яза. Якщо клітини міокарда зазнають травми, його концентрація в крові зростає, тому цей показник широко використовують для оцінки стану серця.

Аналіз показав, що підвищений рівень тропоніну виявили у 45,8% постраждалих. Найвищі значення фіксували у людей, які зазнали прямого удару блискавки або постраждали від бічного електричного розряду. Саме ці механізми ураження, за результатами статистичного аналізу, були пов’язані з найбільшим ризиком пошкодження серцевого м’яза.

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Дослідники пояснюють, що робота серця залежить від власної електричної системи. Потужний електричний розряд блискавки може порушити її функціонування, що здатне призвести до тяжких аритмій або навіть зупинки серця.

Водночас небезпека не обмежується лише серцево-судинною системою. За словами науковців, блискавка може пошкодити дихальний центр у стовбурі мозку, через що існує ризик зупинки дихання. Саме тому після такого інциденту особливо важливими є швидке надання першої допомоги та оперативне втручання медиків.

Також автори роботи порівняли рівень тропоніну після удару блискавки з іншими ситуаціями, коли серце зазнає значного навантаження. Виявилося, що цей показник був вищим, ніж після планової кардіоверсії — процедури відновлення серцевого ритму електричним імпульсом. Водночас його значення були подібними до тих, що спостерігаються після багаторазового застосування дефібрилятора або надзвичайно інтенсивних фізичних навантажень, зокрема марафонського бігу. Водночас дослідники наголошують, що під час удару блискавки величезний обсяг енергії проходить через організм лише за кілька мілісекунд.

Небезпечні наслідки можуть проявитися не одразу. Навіть якщо людина почувається задовільно, серцевий м’яз уже може бути ушкоджений. Саме тому після удару блискавки рекомендується зробити електрокардіограму, перевірити рівень тропоніну та за необхідності залишити пацієнта під медичним наглядом.

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У разі ураження блискавкою необхідно негайно викликати екстрені служби. Дослідники нагадують, що поширене твердження про нібито небезпечний «залишковий заряд» у потерпілого є міфом. Людині можна безпечно надавати допомогу. Якщо вона не дихає або в неї відсутній кровообіг, потрібно одразу розпочати серцево-легеневу реанімацію до прибуття медиків.

Крім гострих наслідків, можливі й віддалені ускладнення. Через кілька тижнів або місяців після інциденту у постраждалих можуть виникати головний біль, погіршення пам’яті та концентрації уваги, біль чи оніміння нервів, проблеми зі слухом і зором. Також не виключений розвиток психологічних розладів, зокрема тривожності або посттравматичного стресового розладу.

На думку авторів дослідження, отримані результати допоможуть лікарям швидше виявляти пацієнтів з високим ризиком прихованого ушкодження серця, призначати необхідні обстеження та визначати потребу в подальшому медичному спостереженні.

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