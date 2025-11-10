Що відбувається з вашими тілом та розумом, коли ви відмовляєтеся від алкоголю

Алкоголь / © www.freepik.com/free-photo

Реклама

Британка Джорджина Фуллер розповіла про свій досвід відмови від алкоголю під час «Тверезого жовтня» і вплив цього на вагу, сон та самопочуття. Протягом місяця вона втратила близько 9,5 кг, покращила сон і загальний стан, але зазначає, що підступні «безалкогольні» напої і солодощі можуть обмежити бажаний ефект щодо зниження ваги.

Про це пише Daily Mail.

На початку жовтня Фуллер вирішила взяти участь у «Тверезому жовтні» — місяці без алкоголю. Раніше вона практикувала напівтверезий режим: алкоголь вживала лише у п’ятницю та вихідні. На момент початку експерименту її вага складала близько 65,8 кг.

Реклама

Протягом першого тижня Фуллер замінила улюблені алкогольні напої на безалкогольні альтернативи, зокрема безалкогольне вино і «функціональні» напої з травами для зняття стресу. Хоча такі напої коштують дорожче за звичайний алкоголь, вони допомогли відчути легке розслаблення та знизити тягу до спиртного.

На другому тижні Джорджина помітила, що багаторазово пила алкоголь із звички, щоб «розмити» кінець робочого дня, допомагаючи дітям із уроками та вечерею. Відмова від алкоголю дозволила їй швидше прокидатися, відчути ясність розуму та підвищити енергію. Під час вечірки з подругами вона відмовилася від алкоголю, обравши безалкогольне шампанське та напої, що нагадують сидр.

Третій тиждень пройшов спокійніше: Фуллер лягала спати раніше, насолоджувалася часом із книгою, її сон став глибшим, а ранковий підйом — легшим. Під час короткої поїздки до Лондона та на вихідні з дітьми вона використовувала безалкогольні альтернативи замість вина, хоча інколи їла більше солодощів, що трохи вплинуло на результат щодо ваги.

На четвертому тижні під час ділової поїздки до Дубаю вона змогла утриматися від алкоголю, насолоджуючись безалкогольними мохіто та жасминовим чаєм з газованою водою. Вона відчула, що тривога та «похмільна» тривога зникли, а настрій і сон покращилися.

Реклама

Після завершення «Твердого жовтня» Фуллер зважилася і виявила, що втратила близько 0,91 кг, хоча загальна вага за місяць знизилася приблизно на 9,5 кг у порівнянні з минулим роком. Вона зазначила, що хоча частково її вага не впала через безалкогольні напої та солодощі, психологічні та фізичні переваги були очевидні: кращий сон, більше енергії та менше тривоги.

Фуллер підкреслила, що після закінчення жовтня вона повернулася до алкоголю, але значно помірніше, а звичка пити вечорами зникла. Найбільше їй сподобалося відчути контроль над споживанням алкоголю і дати «відпочити печінці» перед різдвяними святами.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що чому алкоголь нейтралізує ефект антидепресантів, порушує сон і може спричинити небезпечні реакції.