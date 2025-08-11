Що відчувають люди в комі: пацієнти поділились страхітливим досвідом

Людина в комі / © pexels.com

Чоловік, який вийшов із коми після складної операції на мозку, поділився своїми відчуттями під час «неактивного» стану. Його історія викликала хвилю відгуків від інших людей, які пережили щось подібне.

Багато хто чув у фільмах чи серіалах твердження, що пацієнти в комі здатні чути все, що відбувається поруч. Та досвід цього чоловіка свідчить: усе набагато складніше, ніж просто сприймання голосів рідних.

На запитання в Reddit «Люди, які були в комі, як це відчувалося?» чоловік розповів, що провів у медично індукованій комі кілька днів, перш ніж його вивели з неї.

«Я пам’ятаю, як кілька разів приходив приблизно на чверть до тями, коли мене кололи чи обстежували. Я чув розмови, але не відчував жодних реальних відчуттів, ніби все моє тіло „заснуло“. У мене не було можливості рухатися або розмовляти», — розповів чоловік.

Прокинувшись, він почав сумніватися, чи справді це були спогади, чи, можливо, вигадані картини.

«Протягом кількох тижнів після цього мені снилися дуже дивні (і надзвичайно яскраві) сни, а ще я мав проблеми з короткочасною пам’яттю щонайменше місяць», — поділився пацієнт.

Його випадок виявився не унікальним — інші користувачі також описали власні переживання під час коми.

«Я був без свідомості близько восьми тижнів після того, як мене переїхала вантажівка. Абсолютно жодної пам’яті ні про аварію, ні про ці вісім тижнів. Прокинувся майже не в змозі рухати руками чи ногами через атрофію м’язів. Протягом наступних кількох місяців я то втрачав, то відновлював свідомість. Деякі яскраві сни були настільки жахливими, що я іноді не хотів засинати, бо здавалося, що вони тривають кілька днів. Мені сказали, що я багато говорив уві сні», — поділився один з користувачів.

Ще один користувач згадав, як через важкий напад астми опинився в комі на два тижні.

«Цього літа я два тижні перебував у комі через астму. Це було жахливо. Мені давали кетамін і фентаніл. Час від часу я розумів, що відбувається, наприклад: „О, я лежу і не можу рухатися чи кліпнути. Що, чорт забирай, сталося?“ Потім почалися марення. Вони були надзвичайно сильними й реалістичними. Я намагався зрозуміти, що чую „зовні“. Я думав, що потрапив у страшну автокатастрофу і мене викинуло через лобове скло. Думав, що моя мама загинула в аварії. Думав, що я писав смс родині та друзям. Але нічого з цього не було реальним», — описав свої відчуття чоловік.

Ще один дописувач поділився досвідом важкого отруєння токсинами.

«У мене був важкий випадок отруєння токсинами (звучить погано, і насправді це було жахливо). Я так сильно блював, що врешті почав блювати жовчю з печінки. Мені робили великі дози ін’єкцій, щоб це зупинити, але, на подив усіх, я продовжував блювати. Щоб зняти біль, мені давали знеболювальні одне за одним, доки мене не ввели в індуковану кому, аби лікарі мали час подумати, а моє тіло — відпочити. Кома була без подій. Коли я прокинувся через шість днів, був шокований, що минуло стільки часу. Мене здивувало, що робочі справи хтось виконав замість мене, хтось сидів біля мого ліжка, поки я був не при тямі, і я пропустив футбольний матч, на який чекав понад місяць», — розповів чоловік.

«Крім шоку від того, що минуло шість днів, дивного пульсуючого головного болю та відчуття голоду без бажання їсти… більше нічого», — додав він.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про італійського пенсіонера Лучано Д’Адамо, який вийшов з коми після того, як його збила машина, і втратив майже 40 років спогадів. Чоловік надалі вважав, що йому 24 роки.